Eriksen marca, Brentford surpreende e goleia o Chelsea na Premier League

O Brentford surpreendeu e derrotou o Chelsea por 4 a 1 em pleno Stamford Bridge pela Premier League. Após Rudiger abrir o placar para os Blues, os visitantes conseguiram a virada com Janelt, Eriksen e Wissa e colocam pressão no clube londrino às vésperas da Champions League.FICOU NA TENTATIVAApós um início melhor do Brentford, o Chelsea pressionou os visitantes nos minutos finais da primeira etapa. Aos 31, Loftus-Cheek recebeu passe na intermediária, avançou até a entrada da área e bateu para defesa de Raya. Aos 38, Ziyech foi acionado pelo lado direito da área, ajeitou a bola para a canhota e bateu para outra grande intervenção do goleiro.

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REINÍCIO ANIMADOLogo no início da segunda etapa, o Chelsea abriu o placar com Rudiger recebendo passe na intermediária e soltando uma bomba do meio da rua para marcar um golaço. O Brentford respondeu no ataque seguinte com Janelt recebendo passe de Mbeumo na área e batendo sem chances para Mendy e empatando o placar.

VIRADA ESPETACULARApós o primeiro gol, o Brentford não tomou conhecimento do Chelsea. Aos oito minutos, Toney puxou rápido contra-ataque e cruzou rasteiro para Eriksen virar a partida no Stamford Bridge. Aos 15 minutos, em linda jogada coletiva, o camisa 17 atuou novamente como garçom e encontrou Janelt na área para encobrir Mendy e marcar o seu 2º gol na partida.

VIROU GOLEADA​Aos 28 minutos, Kai Havertz recebeu passe em profundidade, saiu cara a cara com Nick Pope, tirou do goleiro, mas a bola saiu com muito cuidado tirando tinta da trave. Aos 41 minutos, a zaga do Chelsea afastou mal um cruzamento, Wissa aproveitou a chance e bateu cruzado para marcar seu gol.