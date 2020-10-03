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futebol

Erik, que pertence ao Palmeiras, se destaca no Japão e pode ser vendido

Atacante do Yokohama Marinos reconhece boa fase, que é comprovada por números na temporada na Terra do Sol Nascente. Clubes da Ásia e Europa monitoram o desempenho
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 11:30

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 11:30

Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos
O atacante Erik, velho conhecido do torcedor do Verdão e atualmente um xodó do Yokohama Marinos, do Japão, vive boa fase em solo asiático. O jogador marcou 10 gols e deu 4 assistências em 21 jogos, nesta temporada.
– Muito feliz com essa fase que estou vivendo aqui no Japão. Estou me sentindo bem, ajudando minha equipe com gols e assistências, e espero melhorar cada vez mais para que conquistemos nossos objetivos nessa temporada – afirma Erik.
O atleta, que ainda pertence ao Palmeiras, devido às suas grandes atuações, desperta interesse de clubes da Ásia e Europa. Ele está emprestado pelo Verdão até o fim dessa temporada ao clube japonês.Na Terra do Sol Nascente, Erik atuou em 34 jogos e fez 19 gols. O atacante, que se destacou no Botafogo (RJ), possui 252 jogos na carreira e balançou as redes por 75 vezes, além de 23 assistências.
Ele ainda teve passagens por clubes como Goiás e Atlético-MG. No time goiano teve grande destaque, onde ultrapassou a marca dos 100 jogos e marcou 36 gols. Com isso, despertou o interesse do Palmeiras em adquiri-lo e, com ele, o Verdão foi Campeão Brasileiro de 2016.

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