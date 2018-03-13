Erich Bomfim elogia vitória do Rio Branco em jogo-treino contra o Vila

Após 20 dias de preparação para a Série B do Campeonato Capixaba, o técnico Erich Bomfim teve sua primeira oportunidade para testar o elenco do Rio Branco que vai brigar pelo acesso. Diante do Vilavelhense, em jogo-treino nesta segunda-feira (12), no CT da Apofes, em Vila Velha, a equipe alvinegra venceu o rival por 2 a 0 e agradou o treinador principalmente na movimentação de jogo.

De uma maneira geral, gostei muito da movimentação de jogo, da troca de posições, a alternância de jogo pelo corredor central, que foi onde saíram os dois gols. Isso é muito importante. Temos que ter essas alternativas para as jogadas, afirmou Erich.

O treinador capa-preta fez questão de ressaltar que neste momento a vitória nos testes não é o mais importante, já que a ideia é aprimorar o desempenho da equipe.

Vencer é bom, mas nesse momento o importante é como se joga, mais até do que o resultado. Estamos buscando aprimorar mais o desempenho do que dar importância ao resultado. É claro que para esse novo projeto do Rio Branco em se reaproximar do torcedor, é muito importante que a gente vença nossos jogos, então estou satisfeito.

Erich reconheceu que o desempenho do time ainda não chegou ao que ele espera, mas que já foi possível ter uma ideia de quem pode iniciar jogando e as formas de jogo.

Não chegamos nem perto perto do desempenho ideal, mas deu para ver um esboço da equipe e do modelo de jogo, nosso posicionamento defensivo e ofensivo, as nossas movimentações, as alternativas de jogadas, tipos de marcação. Neste jogo, usamos a marcação pressão e a marcação mais recuada, e é importante ver esse tipo de situação nos amistosos, afirmou.

A equipe alvinegra entrou em campo com Felício; Felipe Pampolim, Renato, Rhamom Mexicano e Dodô; Mariano, Lucas Martins, Hycaro e Lucas Olímpio; Andinho e Ramon. Durante a partida, foram testados Hugo, Vitor Hugo, Luiz, Lucas Nascimento e Falcão, esses dois últimos autores dos gols, que saíram na segunda etapa.

Ficou faltando um ajuste fino, um melhor domínio, um melhor passe, uma finalização mais calibrada. Espero até o dia 24 estar com esse ajuste fino pronto. Se a gente fizer bem isso, vamos ter um pouco mais de tranquilidade para criar perigo ao adversário, finalizou Erich.