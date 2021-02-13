Eric Pimentel, zagueiro da base do Vasco, fala sobre sua convocação para a seleção brasileira sub-18

Crédito: Everton Souza

A seleção brasileira sub-18 fará um período de treinamentos em Recife entre 25 de fevereiro e 5 março. Com isso, o técnico da seleção da categoria, Dudu Patetuci, convocou 23 jogadores nesta sexta. Entre eles, dois atletas da base do Vasco: o zagueiro Eric Pimentel, e Caio Eduardo, autor do gol do título da Copa do Brasil sub-20, e apelidado de Buiú.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro Essa é a primeira convocação de Eric, que é filho do ex-lateral-direito Pimentel. O jogador era o capitão da equipe sub-17 do Cruz-Maltino, foi promovido à categoria júnior no final de 2020 e participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil sub-20. Cabe salientar que seu pai foi tricampeão estadual pelo Gigante da Colina de 1992 a 1994.

- Eu sempre busco deixar o meu melhor nos dia dia de treinamento e nos jogos. Deixo as coisas acontecerem fora de campo e dessa vez não foi diferente, Graças a Deus pude fazer uma boa temporada no ano passado (sub 17) e fui recompensado por essa convocação. Foi um ano muito difícil pra mim pela perda da minha mãe, mas profissionalmente consegui evoluir muito como atleta e também como ser humano e fui coroado no final por essa oportunidade. Agora é só dar continuidade no trabalho e melhorar cada vez mais - comemorou Eric.

- Sensação indescritível, quando recebi a notícia estava no ônibus voltando do treino e eu dei um grito que meus amigos ficaram um pouco assustados antes de saber o que era. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, o treinador Dudu, e a todos os envolvidos por essa convocação que eu tão sonhava - frisou.

Durante o período de treinos, a seleção sub-18 fará dois amistosos contra as equipes sub-20 do Santa Cruz e do Retrô FC. Antes disso, Eric Pimentel e Caio Eduardo participarão da final da Supercopa do Brasil sub-20 com a camisa do Gigante da Colina diante do Atlético-MG, dia 21, a partir das 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Confira a lista do 23 convocados para a seleção brasileira sub-18

Goleiros

Gabriel Átila (Atlético Mineiro), Kauã (Flamengo), Thiago (Grêmio)

Laterais direitos

João Henrique (Atlético Mineiro), Lucas Kawan (Grêmio)

Laterais esquerdos

Jefté (Fluminense), Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros

Eric Pimentel (Vasco da Gama), João Pedro (Athletico Paranaense), Jonathan Alecxander (Palmeiras) Lucas Belezi (Corinthians)

Meio campistas​Alexsander (Fluminense), Caio Eduardo (Vasco da Gama), Jader (Athletico Paranaense), Juninho (Athletico Paranaense), Keven (Corinthians), Matheus - (Grêmio)

Atacantes