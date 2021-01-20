futebol

Eric García será jogador do Barcelona em junho de 2021

Zagueiro espanhol voltará ao seu clube de juventude na próxima janela de transferências após grande novela com City e Barça...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:19
Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Eric García será jogador do Barcelona em junho de 2021. O zagueiro de 20 anos já negociava com o Barça, seu clube de juventude, mas o Manchester City não permitiu a saída do espanhol nesta janela de transferências.O contrato de Eric García se encerrar justamente em junho de 2021, e o jovem promissor assinará com o Barcelona após deixar o Manchester City. Em eleições presidenciais, o Barça viu os candidatos chegarem à um acordo que definiu uma política de nenhuma transferência no período de eleições. Com isso, a contratação de García foi adiada.
Espera-se que Eric García e o Barcelona façam um comunicado nos próximos dias. O zagueiro espanhol de 20 anos tem apenas 31 jogos pelo Manchester City, e fez parte de um 'movimento' de jogadores que deixaram a base do Barcelona para outros grandes europeus, muitos para o City.
O Barcelona enfrenta o UE Cornellà pela quarta fase da Copa do Rei nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). Muitos jovens jogadores estarão em campo, e assim como Eric García, poderão fazer parte de um processo de reformulação no clube catalão.

