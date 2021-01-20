Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Eric García será jogador do Barcelona em junho de 2021. O zagueiro de 20 anos já negociava com o Barça, seu clube de juventude, mas o Manchester City não permitiu a saída do espanhol nesta janela de transferências.O contrato de Eric García se encerrar justamente em junho de 2021, e o jovem promissor assinará com o Barcelona após deixar o Manchester City. Em eleições presidenciais, o Barça viu os candidatos chegarem à um acordo que definiu uma política de nenhuma transferência no período de eleições. Com isso, a contratação de García foi adiada.
Espera-se que Eric García e o Barcelona façam um comunicado nos próximos dias. O zagueiro espanhol de 20 anos tem apenas 31 jogos pelo Manchester City, e fez parte de um 'movimento' de jogadores que deixaram a base do Barcelona para outros grandes europeus, muitos para o City.
O Barcelona enfrenta o UE Cornellà pela quarta fase da Copa do Rei nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). Muitos jovens jogadores estarão em campo, e assim como Eric García, poderão fazer parte de um processo de reformulação no clube catalão.