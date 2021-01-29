Eric Garcia decide esperar por proposta do Barcelona

O zagueiro Eric Garcia está disposto a esperar uma proposta do Barcelona para voltar a jogar na Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”. Embora a sua contratação nesta janela de transferências de janeiro seja uma incógnita, o espanhol não considera outras opções, como Arsenal e Paris Saint-Germain, para a próxima temporada.O técnico Ronald Koeman pediu a Carles Tusquets, presidente interino do Barça, que fosse realizada a contratação do defensor. No entanto, o mandatário precisa que haja um consenso entre os três candidatos à presidência do clube para agir. Caso não tenha um acordo, o jovem de 20 anos terá que esperar a eleição no dia sete de março para que sua saída de Manchester seja agilizada.