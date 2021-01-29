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futebol

Eric Garcia decide esperar por proposta do Barcelona

Clube não deve se movimentar pelo defensor nesta janela de janeiro, apesar do pedido de Koeman. Barça deve aguardar eleições presidenciais para definir situação...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 08:53

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:53

Crédito: Chegada de Eric Garcia no Barça nesta janela é cada vez mais improvável (MIKE EGERTON / POOL / AFP
O zagueiro Eric Garcia está disposto a esperar uma proposta do Barcelona para voltar a jogar na Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”. Embora a sua contratação nesta janela de transferências de janeiro seja uma incógnita, o espanhol não considera outras opções, como Arsenal e Paris Saint-Germain, para a próxima temporada.O técnico Ronald Koeman pediu a Carles Tusquets, presidente interino do Barça, que fosse realizada a contratação do defensor. No entanto, o mandatário precisa que haja um consenso entre os três candidatos à presidência do clube para agir. Caso não tenha um acordo, o jovem de 20 anos terá que esperar a eleição no dia sete de março para que sua saída de Manchester seja agilizada.
> Veja a tabela da La Liga
Garcia tem contrato com o City até o fim da temporada e rechaçou diversas propostas de renovação. Caso tenha uma reviravolta na história, o espanhol pode ser anunciado até segunda-feira, mas os culés teriam que pagar um valor aos ingleses. Caso a equipe decida esperar, o defensor chega sem custos ao Barcelona.

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