Equipe sub-17 do Vasco viaja para enfrentar o Palmeiras no jogo de volta das quartas do Brasileirão

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco

A equipe sub-17 do Vasco viajou no início da tarde desta quinta-feira para São Paulo. Com isso, os Meninos da Colina terão pela frente, nesta sexta, o jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo está marcado para às 15h, e o vencedor do confronto enfrentará Athletico-PR ou Cruzeiro. No primeiro jogo, os paranaenses venceram os mineiros por 1 a 0, em Belo Horizonte.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Após a vitória no jogo de ida, o Cruz-Maltino pode garantir a classificação com um empate. Em caso de um triunfo do Palmeiras por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O técnico Igor Guerra projetou o duelo e fez uma análise do momento do grupo.

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– Expectativa é das melhores, o grupo está extremamente confiante. Nós vamos tentar fazer mais um excelente jogo. Nosso retrospecto jogando fora de casa tem sido muito positivo na competição. Vamos dar o nosso melhor para tentar trazer a classificação – disse o comandante ao site oficial do clube carioca, e em seguida emendou.

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