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Equipe sub-17 do Vasco viaja para enfrentar o Palmeiras no jogo de volta das quartas do Brasileirão

Duelo será na sexta-feira, às 15h, e o vencedor do confronto enfrentará Athletico-PR ou Cruzeiro. No primeiro jogo, os paranaenses venceram os mineiros, em Belo Horizonte...
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Publicado em 

15 jul 2021 às 15:18

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:18

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
A equipe sub-17 do Vasco viajou no início da tarde desta quinta-feira para São Paulo. Com isso, os Meninos da Colina terão pela frente, nesta sexta, o jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da categoria diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo está marcado para às 15h, e o vencedor do confronto enfrentará Athletico-PR ou Cruzeiro. No primeiro jogo, os paranaenses venceram os mineiros por 1 a 0, em Belo Horizonte.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Após a vitória no jogo de ida, o Cruz-Maltino pode garantir a classificação com um empate. Em caso de um triunfo do Palmeiras por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O técnico Igor Guerra projetou o duelo e fez uma análise do momento do grupo.
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– Expectativa é das melhores, o grupo está extremamente confiante. Nós vamos tentar fazer mais um excelente jogo. Nosso retrospecto jogando fora de casa tem sido muito positivo na competição. Vamos dar o nosso melhor para tentar trazer a classificação – disse o comandante ao site oficial do clube carioca, e em seguida emendou.
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– Estamos prontos. Como falei, o nível de confiança está muito alto. Concentração, foco é muito grande, a viagem apesar de um pouquinho mais longa, nós já fizemos muitas no decorrer da competição. É a terceira que estamos fazendo pra São Paulo. Acredito que não vá interferir no jogo e vamos fazer um grande jogo – finalizou o treinador.

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