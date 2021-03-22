Equipe que caiu para o Coritiba na Copa do Brasil 'vira a chave' para o estadual

Crédito: Atacante projeta título que acabou não vindo em 2020 (Divulgação/União Rondonópolis

Titular do União Rondonópolis, o atacante Matheus Oliveira lamentou a eliminação do clube mato-grossense na primeira fase da Copa do Brasil diante do Coritiba na última quinta-feira (18). Entretanto, o jogador valorizou a entrega de seus companheiros no revés por 1 a 0.>Quais são os embates já definidos na Copa do Brasil?- O Coritiba tem uma equipe muito forte e composta por jogadores de alto nível. Foi um jogo muito difícil, mas saímos satisfeitos com a entrega da equipe onde cada um fez a sua parte tática muito bem. Infelizmente algumas coisas não se encaixaram para o resultado positivo para nós, mas a equipe vem trabalhando firme para o crescimento do time - disse Matheus.

Atual vice-campeão mato-grossense, o União Rondonópolis volta as suas atenções para o campeonato estadual onde, nesta segunda-feira (22), a equipe enfrentou o Nova Mutum, às 15h30 (de Brasília) e empatou em 1 a 1. Para Matheus Oliveira, o objetivo do União na competição é buscar o título após bater na trave na última edição.

- A meta esse ano é ser campeão pelo fato do ano passado ter sido vice e nós não queremos que essa história se repita, então vamos fazer por onde para que sejamos campeões. Temos uma equipe muito competitiva e estamos brigando forte na tabela - concluiu.