Equipe feminina do Fluminense empata em jogo-treino antes de sua estreia no Campeonato Carioca

A preparação das Guerreiras de Xerém para o Carioca teve mais uma etapa neste sábado (18). No CT Vale das Laranjeiras, o Fluminense empatou em 1 a 1 com a equipe masculina sub-14 do Serrano FC / Star Academy.O gol da equipe tricolor foi marcado por Carol Valle. A atividade teve três tempos de 30 minutos e o Fluminense enfrentou uma equipe que se volta para o planejamento das categorias de base, desenvolvendo atletas das categorias sub-9 até a sub-14 do futebol masculino.