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Equipe feminina do Fluminense empata em jogo-treino antes de sua estreia no Campeonato Carioca

Guerreiras de Xerém ficam no 1 a 1 com time masculino sub-14 do Serrano/Star Academy neste sábado (18), no terceiro jogo preparatório da equipe para o Estadual...
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Publicado em 

18 set 2021 às 15:22

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:22

Crédito: Reprodução/Fluminense
A preparação das Guerreiras de Xerém para o Carioca teve mais uma etapa neste sábado (18). No CT Vale das Laranjeiras, o Fluminense empatou em 1 a 1 com a equipe masculina sub-14 do Serrano FC / Star Academy.O gol da equipe tricolor foi marcado por Carol Valle. A atividade teve três tempos de 30 minutos e o Fluminense enfrentou uma equipe que se volta para o planejamento das categorias de base, desenvolvendo atletas das categorias sub-9 até a sub-14 do futebol masculino.
Autora do gol tricolor, Carol Valle falou sobre a preparação da equipe.
- Feliz por ter feito o gol e pela entrega do time. Acho muito importante essa preparação com os jogos amistosos. Os nossos treinos têm sido intensos, estamos trabalhando bastante para iniciar a competição com o pé direito - disse.
A equipe das Laranjeiras inicia sua participação no Carioca Feminino diante do Pérolas Negras, em 2 de outubro, às 15h, em Xerém.

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