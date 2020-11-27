Equipe feminina do Cruzeiro treina com apenas oito jogadoras por causa do surto de Covid-19 no elenco

Tchelo concedeu uma entrevista que será exibida no canal do Cruzeiro no Youtube e destacou os desafios do grupo neste momento. O COMEÇO DO MINEIRO​-A gente tinha uma expectativa totalmente diferente para o começo deste campeonato. Não imaginávamos que o time ia passar por essa situação. Mudou totalmente, mas isso afetou várias outras equipes, do futebol masculino e feminino, porque a Covid está aí. A gente tinha uma expectativa de dar sequência após a reta final do Brasileiro. Estamos invictos desde que eu cheguei, então estávamos motivados com isso, de dar sequência neste final de ano. Lógico, respeitando todos os adversários, mas com o foco de ser campeão Mineiro. A gente não perdeu este foco, mas sabemos que vai ser mais difícil, devido aos problemas que estamos vivendo. Mas nosso objetivo é contornar tudo isso e chegar ao título. TREINO COM GRUPO REDUZIDO​-Como o elenco está muito reduzido, acaba prejudicando o nosso planejamento. No primeiro jogo em Ipatinga fomos para o sacrifício com 11 jogadoras e depois apareceu mais um caso. Estamos tendo que nos reinventar, pois estamos treinando com oito atletas, seis de linha e duas goleiras. Vamos aproveitando para condicionar essas jogadoras, com treinos com bola e apurando os conceitos. O que a gente não pode é abaixar a cabeça, porque é nessas dificuldades que a gente valoriza mais as vitórias. UNIÃO DO TIME​-O grupo é muito jovem, e elas são bem unidas. E essas dificuldades acabam por unir o grupo mais ainda. Todas estão tentando se ajudar, preocupadas com aquelas que estão machucadas e com a Covid. Nesse momento a gente não tem nem o número suficiente de jogadoras para um jogo. Então esperamos que essas atletas voltem logo. Após o médico liberar elas vão passar por uma transição rápida com o preparador físico e esperamos que elas não tenham nenhuma sequela da doença. Vamos neste espírito de solidariedade e união para passar por este momento difícil. Vamos ter que usar estratégia de jogo e muita união. Acho que esta é a fórmula para as próximas partidas.