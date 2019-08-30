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Jogão na Copinha

Equilíbrio marca o superclássico entre Desportiva e Rio Branco

No Araripe, Desportiva tenta o emplacar segundo triunfo seguido, já o Rio Branco espera voltar a vencer após dois empates na Copa ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 16:20

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 16:20

O Clássico dos Gigantes terá mais um capítulo na tarde deste sábado (31), pela 4ª rodada da Copa ES. Desportiva e Rio Branco medem forças no Engenheiro Araripe, em Cariacica. A Locomotiva joga em casa pela primeira vez na competição, já que conseguiu a liberação para atuar lá. Nas arquibancadas, a vantagem será grená, mas o retrospecto do clássico é de muito equilíbrio.
No Capixabão deste ano, equipes empataram em 0 a 0 Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Nos 211 confrontos entre as equipes na história, são 70 vitórias da Desportiva contra 69 do Rio Branco e 72 empates. Na última vez que se encontraram, no Capixabão deste ano, o resultado foi 0 a 0, que culminou na demissão de Caco Espinoza, à época, técnico do Rio Branco.
Leia mais: Veja como times capixabas balançam as redes na Copa ES 
Desportiva
O principal trunfo da Tiva será a volta ao Engenheiro Araripe. Os jogos em casa da Desportiva vinham sendo realizados no Kleber Andrade por conta da falta de um laudo de liberação pelo Corpo de Bombeiros. Esse documento, no entanto, foi agilizada e a capacidade do estádio foi ampliada para 3300 lugares. A expectativa, portanto, é de que a torcida grená lote o palco para o clássico.
Para a Copa ES, os torcedores grenás têm uma certa desconfiança na equipe por conta do início da Desportiva na competição. Duas vitórias por 3 a 0, sobre Sport e Tupy e uma derrota no Kleber Andrade contra o Real Noroeste por 1 a 0. Ainda assim, a Desportiva ocupa o 4º lugar do torneio. 
Torcida da Desportiva Ferroviária quer fazer a festa mais uma vez no Araripe Crédito: Henrique Montovanelli
Titular da Desportiva nas duas primeiras rodadas da Copa ES, o zagueiro Leandro Morais é o jogador do atual elenco que melhor conhece o rival de hoje. Leandro já enfrentou o Rio Branco em outras oportunidades e não esconde a ansiedade para a partida. “Nós trabalhamos durante a semana esperando pelo. A expectativa é boa, treinamos bem e estamos preparados para buscar a vitória nesse jogo que é tão importante”.
Apesar de estar a frente do rival na tabela de classificação, Leandro não acredita que a Desportiva chegue como favorita. “Clássico é clássico. Não acho que existe favoritismo para nenhum dos lados, mas tenho confiança que vamos chegar ao jogo fortes”, afirmou.
Leandro vai travar um duelo especial contra o atacante Edu Capetinha. O camisa 7 capa-preta possui um retrospecto de 5 jogos e nenhuma derrota no clássico, e Leandro disse que é um jogador ao qual a zaga deve estar sempre de olhos bem abertos. “É um atacante rápido, perigoso. Comentaram sobre essa questão do retrospecto. Temos que estar sempre atentos para não deixá-lo fazer o jogo dele”.
Rio Branco
O Rio branco chega em um momento diferente do rival para o clássico. Sem marcar gols há dois jogos e com 2 empates no período, contra Vitória e Pinheiros, a equipe capa-preta ocupa a quinta posição, com 5 pontos.
O atacante Edu Capetinha é a principal esperança da torcida para encerrar esse jejum de gols. E se depender do retrospecto do camisa 7 contra o rival, o torcedor pode se animar. Com a camisa capa-preta, o atleta jamais perdeu para a Desportiva, e espera que essa escrita se mantenha. 
Torcida do Rio Branco quer cantar mais alto no Araripe Crédito: Fernando Madeira
“Contra eles lá eu tenho uma estrela diferente, esse é o maior clássico do Estado, jogo que todo jogador quer jogar e estamos preparados pra ir lá dentro e vencer”, afirmou o jogador.
Sobre o jejum de gols enfrentado pelo Rio Branco, o atleta afirmou que essa é a melhor oportunidade para voltar a marcar. “Criamos muitas oportunidades nos jogos e nos últimos dois não fomos felizes, mas nada melhor que um clássico pra voltar a marcar”, finalizou o atacante.
Promoções para o torcedor
Desportiva e Rio Branco se enfrentam neste sábado, às 15h, no estádio Engenheiro Araripe, e os dois times promoveram promoções para a partida. Na Tiva, ao comprar a camisa na sede do clube, em Jardim América, nos valores de R$ 120,00 (dinheiro) e R$ 140,00 (cartão), o torcedor ganha um ingresso para assistir ao jogo. 
>Caminho do Gol: Veja como times capixabas balançam as redes na Copa ES
Já o Brancão segue com a promoção das primeiras rodadas. Na compra de uma camisa do clube no valor de R$ 60,00, o torcedor ganha um ingresso para o clássico.
 

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