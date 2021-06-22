Equilíbrio marca confrontos entre São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil

Crédito: Agência Lancepress!

São Paulo e Vasco irão se enfrentar pela quarta vez na história da Copa do Brasil. O quarto capítulo será escrito pelas oitavas de final do mata-mata nacional desta temporada, ainda sem datas definidas.

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Enquanto o jogo não chega, vale relembrar o retrospecto do duelo entre as equipes pela Copa do Brasil. E a palavra que se encaixa nesses jogos é equilíbrio. Até aqui, Tricolor e Cruzmaltino se enfrentaram em três edições da competição: 1998, 2002 e 2015.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL! Nessas três edições, foram seis jogos, com duas vitórias para cada lado e dois empates. Porém, o São Paulo eliminou o Vasco em duas ocasiões: 2002 e 2015. Em 1998, o duelo de ida pelas quartas da Copa do Brasil terminou em 1 a 1 no Morumbi. Luizão abriu o placar para o Cruzmaltino, mas Gallo empatou. Em São Januário, a vitória do Vasco por 4 a 3 classificou o Gigante da Colina para as semifinais do mata-mata.

Já em 2002, o Vasco venceu o São Paulo na ida por 1 a 0, com gol de Romário, em São Januário. No entanto, no Morumbi, Souza, Kaká, Beletti e Reinaldo marcaram na goleada do Tricolor por 4 a 0, sacramentando a classificação às semifinais naquela edição para a equipe paulista. No último embate entre os dois pela Copa do Brasil, em 2015, Pato, duas vezes e Luis Fabiano fizeram os gols da goleada do São Paulo por 3 a 0 na ida, no Morumbi. Na volta, o empate por 1 a 1 no Rio classificou o São Paulo.

Resta saber qual equipe será vencedora desta vez. Vamos saber a partir da semana de 25 de julho. O duelo de ida acontecerá no Morumbi, enquanto a volta será em São Januário.

CONFRONTOS ENTRE SÃO PAULO E VASCO PELA COPA DO BRASIL

1998 - Quartas de final (Vasco classificado)São Paulo 1 x 1 Vasco Vasco 4 x 3 São Paulo

2002 - Quartas de final (São Paulo classificado)Vasco 1 x 0 São PauloSão Paulo 4 x 0 Vasco