Entre problemas e soluções, Vasco sai no lucro, mas mostra valores úteis em competições eliminatórias

Crédito: AFP

É de se esperar que um jogo fora de casa, por uma competição internacional e contra um time argentino não seja fácil. Mas a atuação do Vasco preocupou: ofereceu muitas chances ao Defensa y Justicia e criou inversamente menos. Só que saiu com um resultado nada lamentável, ainda mais sendo um torneio mata-mata. E aí que o estágio atual do Cruz-Maltino pode ser beneficiado.O próprio Alexandre Grasseli, técnico à beira do campo nesta quinta-feira, falou sobre o equilíbrio desejado: defender e criar. Com uma dose de sorte, as chances do time argentino não foram transformadas em derrota vascaína, mas as características da equipe permitem ao time de São Januário sonhar alto na competição.

Apesar da noite pouco inspirada, este mesmo LANCE! já mostrou que o rendimento defensivo do Vasco melhorou com Ricardo Sá Pinto. Paralelamente, Germán Cano voltou a ser letal. Deste modo, o time pode se armar para tentar combater, mesmo que em contragolpes, adversários de diferentes características.

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