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Entre problemas e soluções, Vasco sai no lucro, mas mostra valores úteis em competições eliminatórias

Defesa passou sufoco, mas vem evoluindo; ataque tem Germán Cano novamente letal. Empate fora de casa é positivo e avançar na Copa Sul-Americana é, sim, possível...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 08:30

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: AFP
É de se esperar que um jogo fora de casa, por uma competição internacional e contra um time argentino não seja fácil. Mas a atuação do Vasco preocupou: ofereceu muitas chances ao Defensa y Justicia e criou inversamente menos. Só que saiu com um resultado nada lamentável, ainda mais sendo um torneio mata-mata. E aí que o estágio atual do Cruz-Maltino pode ser beneficiado.O próprio Alexandre Grasseli, técnico à beira do campo nesta quinta-feira, falou sobre o equilíbrio desejado: defender e criar. Com uma dose de sorte, as chances do time argentino não foram transformadas em derrota vascaína, mas as características da equipe permitem ao time de São Januário sonhar alto na competição.
Apesar da noite pouco inspirada, este mesmo LANCE! já mostrou que o rendimento defensivo do Vasco melhorou com Ricardo Sá Pinto. Paralelamente, Germán Cano voltou a ser letal. Deste modo, o time pode se armar para tentar combater, mesmo que em contragolpes, adversários de diferentes características.
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
Cada um joga com as armas que tem. O Vasco precisa confirmar sua solidez na zaga e manter algum poder de fogo. O que não pode é o time ser tão precário no jogo de meio-campo. Seja com volantes, alas e meias - sejam eles quem forem. Benítez não estava presente, mas, mesmo com ele, não vai ser sempre que a solução sairá do camisa 10.

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