Entre os mais afetados pela Covid-19, Flamengo lidera ranking de receitas no futebol brasileiro em 2020

Crédito: Paula Reis/Flamengo

O ano de 2020 no futebol brasileiro foi marcado pela pandemia da Covid-19 e os inúmeros impactos na vida financeira dos clubes. O Flamengo, por exemplo, viu o faturamento anual cair em 30% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, o Rubro-Negro se manteve na liderança do ranking de maiores receitas no país, inclusive com uma diferença considerável para os rivais.

+ Flamengo na liderança! Veja os clubes do Brasil com maior receita em 2020Entre os 20 clubes com maior faturamento em 2020, o Flamengo foi o quinto que mais foi impactado negativamente pela pandemia, de acordo com o blog Sports Value. Em 2019, o clube havia faturado o montante de R$ 950,4 milhões, e viu a receita diminuir em 30% no último ano, totalizando R$ 668,6 milhões.

Apenas Cruzeiro (57%), Santos (40%), Internacional (36%) e Bahia (31%) tiveram variações negativas maiores que a do Flamengo na comparação entre 2019 e 2020.

+ Veja mais notícias do Flamengo

Apesar da queda considerável no faturamento rubro-negro, nenhum clube conseguiu superar o Fla neste quesito. Com os R$ 668,6 milhões em receita, o Flamengo faturou mais R$ 136,2 milhões do que o Palmeiras, segundo colocado no ranking. Corinthians, Grêmio e Atlético-MG completam o Top-5, sendo que os paulistas e os mineiros foram os únicos a aumentarem a receita em relação a 2019.CONFIRA OS DETALHES DO TOP-5*

1. Flamengo - R$ 668,6 mi (-30% em relação a 2019)2. Palmeiras - R$ 532,4 mi (-11%)3. Corinthians - R$ 474,3 mi (11%)4. Grêmio - R$ 425,7 mi (-4%)5. Atlético-MG - R$ 404,4 mi (14%)