Entre meninos, Giovanna Waksman usa camisa 10, faz gol e classifica Botafogo à final de torneio sub-12

Crédito: Wanderson Gomes

Nasce uma estrela: quem veste a camisa 10 do time sub-12 do Botafogo é uma menina. Mesmo jogando na categoria masculina, Giovanna Waksman não fugiu da responsabilidade e assumiu um papel de protagonismo na equipe: dos pés dela saiu o gol do Alvinegro para a classificação sobre o Vasco, na última sexta-feira, nas semifinais da Taça Os Donos da Bola.+ Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior

O Glorioso derrotou o Cruz-Maltino por 3 a 0. Giovanna marcou o último gol da partida em uma jogada especial: dominou a bola na região do círculo central, arrancou sozinha, passou por cinco marcadores e, cara a cara com o goleiro, chutou de cavadinha para sair pro abraço.

Gols são comuns na rotina de Giovanna. A menina de 12 anos tem 15 gols marcados na temporada 2021, alternando entre partidas das categorias sub-12 e sub-13 da categoria masculina no Botafogo - nas duas, a menina aparece como titular.

A final do torneio será na próxima terça-feira contra o Flamengo. Giovanna está confirmada para tentar levar o caneco a General Severiano.+ Jorge Braga exalta parceria com XP: 'Botafogo é o produto de investimento do futebol mais interessante no país'

JÁ VEM DE MUITO TEMPOO futebol não é novidade para Giovanna. A garota começou a jogar nas aulas de educação física na escola quando tinha seis anos. A menina viu que era boa para a coisa e pediu à família para entrar em uma escolinha.

Pela pouca inscrição de meninas em relação aos garotos nas escolinhas de futebol, Giovanna se acostumou desde cedo a jogar com e contra meninos. A primeira oportunidade em um clube surgiu no Fluminense e, logo depois, Sogima - onde também atuava e treinava na categoria masculina.

O Botafogo não pode inscrever Giovanna em torneios oficiais porque ela ainda não tem a idade mínima para tal (16), mas o clube faz um projeto de médio/longo prazo para que a meia continue se desenvolvendo mesmo sem jogar na própria categoria - um desses planos passa por atuar nos times sub-12 e sub-13 masculino.FUTUROGiovanna será emprestada ao Internacional até o fim do ano para jogar a Copa Nike feminina sub-17. A família e o Botafogo entenderam que é uma boa oportunidade dela se desenvolver atuando em uma idade avançada da própria categoria.

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A meia deve viajar para Porto Alegre já nesta semana, após a final contra o Flamengo pela Taça Os Donos da Bola. Após isto, deve retornar ao Alvinegro visando 2022.