Entre decisões, Botafogo foca no retorno de vitórias no Brasileirão

A primeira parte da missão na Copa do Brasil foi concluída, mas o Botafogo está longe de ter alívio no Campeonato Brasileiro. Com vitória recente sobre o Vasco pela quarta fase da competição eliminatória, o Alvinegro enfrenta o Santos neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, estando nas últimas posições da classificação do Brasileirão. A partida será transmitida em tempo real pelo site do LANCE!.
O Botafogo entra na 11ª rodada do Brasileirão estando na 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento. Com 9 pontos conquistados em nove partidas disputadas, a equipe comandada por Paulo Autuori ainda busca por regularidade no torneio.
O time está em uma sequência de seis rodadas seguidas sem saber o que é um resultado positivo. Neste intervalo, foram quatro empates e duas derrotas. Entre falhas individuais na primeira metade do campo e gols levados na reta final dos duelos, o Alvinegro deixou pontos preciosos para trás. Contra o Santos, é a chance de se afastar da degola.
Por mais que o foco seja a classificação na Copa do Brasil - o jogo de volta contra o Vasco será na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário -, o Botafogo entende que não pode abrir totalmente mão do Campeonato Brasileiro. Por isso, apenas os jogadores que estão no limite físico, como Bruno Nazário, com dores na coxa, serão poupados.
Internamente, o Botafogo entende que não pode deixar a possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil atrapalhar o andamento da equipe no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Paulo Autuori, mesmo com as limitações, tentará bater de frente.