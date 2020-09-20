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futebol

Entre decisões, Botafogo foca no retorno de vitórias no Brasileirão

Por mais que maiores atenções estejam voltadas ao confronto contra o Vasco, pela Copa do Brasil, Alvinegro está na zona de rebaixamento e precisa vencer o Santos para se recuperar...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 07:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A primeira parte da missão na Copa do Brasil foi concluída, mas o Botafogo está longe de ter alívio no Campeonato Brasileiro. Com vitória recente sobre o Vasco pela quarta fase da competição eliminatória, o Alvinegro enfrenta o Santos neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, estando nas últimas posições da classificação do Brasileirão. A partida será transmitida em tempo real pelo site do LANCE!.
O Botafogo entra na 11ª rodada do Brasileirão estando na 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento. Com 9 pontos conquistados em nove partidas disputadas, a equipe comandada por Paulo Autuori ainda busca por regularidade no torneio.
O time está em uma sequência de seis rodadas seguidas sem saber o que é um resultado positivo. Neste intervalo, foram quatro empates e duas derrotas. Entre falhas individuais na primeira metade do campo e gols levados na reta final dos duelos, o Alvinegro deixou pontos preciosos para trás. Contra o Santos, é a chance de se afastar da degola.
Por mais que o foco seja a classificação na Copa do Brasil - o jogo de volta contra o Vasco será na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário -, o Botafogo entende que não pode abrir totalmente mão do Campeonato Brasileiro. Por isso, apenas os jogadores que estão no limite físico, como Bruno Nazário, com dores na coxa, serão poupados.
Internamente, o Botafogo entende que não pode deixar a possibilidade de classificação às oitavas de final da Copa do Brasil atrapalhar o andamento da equipe no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Paulo Autuori, mesmo com as limitações, tentará bater de frente.

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