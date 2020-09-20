Entre decisões, Botafogo foca no retorno de vitórias no Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A primeira parte da missão na Copa do Brasil foi concluída, mas o Botafogo está longe de ter alívio no Campeonato Brasileiro. Com vitória recente sobre o Vasco pela quarta fase da competição eliminatória, o Alvinegro enfrenta o Santos neste domingo, às 18h15, no Estádio Nilton Santos, estando nas últimas posições da classificação do Brasileirão. A partida será transmitida em tempo real pelo site do LANCE!.

O Botafogo entra na 11ª rodada do Brasileirão estando na 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento. Com 9 pontos conquistados em nove partidas disputadas, a equipe comandada por Paulo Autuori ainda busca por regularidade no torneio.

O time está em uma sequência de seis rodadas seguidas sem saber o que é um resultado positivo. Neste intervalo, foram quatro empates e duas derrotas. Entre falhas individuais na primeira metade do campo e gols levados na reta final dos duelos, o Alvinegro deixou pontos preciosos para trás. Contra o Santos, é a chance de se afastar da degola.

Por mais que o foco seja a classificação na Copa do Brasil - o jogo de volta contra o Vasco será na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário -, o Botafogo entende que não pode abrir totalmente mão do Campeonato Brasileiro. Por isso, apenas os jogadores que estão no limite físico, como Bruno Nazário, com dores na coxa, serão poupados.