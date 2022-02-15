Entre broncas, desabafos, polêmicas e corte do Mundial, crias do Palmeiras têm Paulistão para se firmar

Envoltos em polêmicas, preteridos da lista de inscritos para o Mundial de Clubes e pressionados por uma nova geração que conquistou pela primeira vez no clube a Copa São Paulo de juniores, algumas das revelações da base do Palmeiras vão ter o Campeonato Paulista para mostrarem seu valor e reconquistarem a confiança do técnico Abel Ferreira.Esse processo de avaliação por parte de comissão técnica e diretoria já começa nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), quando o Verdão vai a Araraquara enfrentar a Ferroviária pela sétima rodada do Estadual.

Com apenas um dia de preparação para a partida após o desembarque de Abu Dhabi e já de olho na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR, que começa na próxima semana, Abel deverá usar os reservas no duelo contra a equipe interiorana.

O zagueiro Renan e os meias Gabriel Menino e Patrick de Paula deverão ser utilizados nesse jogo e na maioria dos compromissos pela primeira fase do Estadual, onde o Palmeiras segue invicto e lidera seu grupo com folgas, mesmo tendo dois jogos a menos disputados por causa do Mundial.

De todos, Renan é o que parece estar em situação mais confortável, afinal conversou com Abel e ficou sabendo que sua não-inscreveu se deveu por necessidade de abrir espaço para uma vaga no elenco para o ataque.

Mas os outros dois estão na berlinda. Segundo o LANCE! apurou ambos não teriam cumprido o cronograma de sono e treinos no voo para Abu Dhabi, além de desagradarem o treinador pelas constantes brincadeiras em concentrações e treinos, algo que ele destacou publicamente.

Patrick de Paula vem sendo acompanhado de perto pela diretoria do Verdão desde que foi flagrado em uma balada clandestina durante a pandemia, no ano passado. Desde então, integrantes de torcidas organizadas entregaram à diretoria denúncias sobre sua presença em festas, o que foi negado pelo jogador em reuniões. Os dirigentes chegaram a levantar com Abel a hipótese de obrigá-lo a passar a dormir no próprio CT, mas o português é contra medidas que avancem contra a vida particular de seus jogadores.

Por outro lado, Menino é o que mais está em situação mais perigosa junto à comissão técnica, apesar de já ter sido convocado para a Seleção Brasileira. O jogador teria o costume de responder às broncas de Abel, o que já o desagradaria. Além disso foi o único a reagir ao corte no Mundial, fazendo postagens em suas redes sociais e chegou a curtir a postagem do Chelsea sobre o título mundial, atitude que caiu como uma bomba no grupo e o fez entrar em uma possível lista de transferências.