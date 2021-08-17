Entre altos e baixos do Inter, Edenílson é exemplo de regularidade

Crédito: Edenilson é um dos artilheiros do Brasileirão com oito tentos (Divulgação/Internacional

Em julho de 2018, o Internacional acertou a contratação do meio-campista Edenílson, que estava na italiana Udinese. A ideia de ter um jogador polivalente como havia sido no Corinthians entre 2011 e 2014.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNo entanto, o que poucos poderiam imaginar é que, seis anos depois e em meio ao cenário de altos e baixos que viveu o Colorado nessas temporadas, Edenilson seguisse sendo uma peça de destaque, incluindo a artilharia do Brasileirão com oito gols (dividida com dois atacantes, Bruno Henrique, do Flamengo, e Gilberto, do Bahia).

No acumulado de todas as temporadas no clube, ele já tem a marca de 234 partidas (123 vitórias, 58 empates e 53 reveses) e 35 gols.

Recentemente, o jogador se viu envolvido em uma situação diferente do carinho habitual dos torcedores por conta das recentes notícias apontando que ele teria o interesse em aceitar proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita. Chegando, inclusive, a negar um possível aumento salarial do Inter para "forçar" sua negociação.

Entretanto, ao avaliar seu desempenho até aqui, Edenilson preferiu não falar sobre seu futuro de maneira mais detalhada, limitando-se a celebrar os números alcançados até então:

- Fico feliz em conseguir manter o nível das atuações e conseguir ajudar o Inter a conquistar seus objetivos. Isso é resultado do trabalho diário com o grupo de jogadores e todos os dias treinamos com muita dedicação para manter esse ritmo. O foco está no dia a dia e quero seguir ajudando dentro de campo, junto com meus companheiros, para que as vitórias sigam.