Entenda porque Wagner Leonardo não poderá jogar contra o Independiente

O zagueiro Wagner Leonardo voltou a participar de um treino do Santos na tarde desta segunda-feira (12), no CT Rei Pelé. O jogador retornou de empréstimo junto ao Náutico de forma antecipada em razão da saída de Luan Peres para o Olympique-FRA.O zagueiro, de 21 anos, apesar de treinar com o grupo, não estará à disposição para o jogo contra o Independiente, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O jogador não apareceu no BID em tempo da inscrição do Santos na Sul-Americana. Os defensores nessa fase da competição serão: Luiz Felipe, Derick, Gustavo Moreira, Danilo Boza, Robson Reis, Kaiky, Alex e João Cubas.