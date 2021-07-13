Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entenda porque Wagner Leonardo não poderá jogar contra o Independiente

Zagueiro voltou do empréstimo ao Náutico, mas não atuará nessa fase da Sul-Americana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:24

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:24

Crédito: Ivan Storti/ SantosFC
O zagueiro Wagner Leonardo voltou a participar de um treino do Santos na tarde desta segunda-feira (12), no CT Rei Pelé. O jogador retornou de empréstimo junto ao Náutico de forma antecipada em razão da saída de Luan Peres para o Olympique-FRA.O zagueiro, de 21 anos, apesar de treinar com o grupo, não estará à disposição para o jogo contra o Independiente, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O jogador não apareceu no BID em tempo da inscrição do Santos na Sul-Americana. Os defensores nessa fase da competição serão: Luiz Felipe, Derick, Gustavo Moreira, Danilo Boza, Robson Reis, Kaiky, Alex e João Cubas.
Caso o Santos avance de fase, o jogador pode ser regularizo para competição. Em uma eventual participação nas quartas de final, o Peixe encara o vencedor de Libertad-PAR e Junior Barranquilla-COL.Já para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (18), pela 12ª rodada do Brasileirão, e na Copa do Brasil, contra a Juazeirense, no dia 28 de julho, a participação do Menino da Vila depende apenas da regularização no BID.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados