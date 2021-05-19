Entenda por que o zagueiro Alex não está sendo relacionado para os jogos

Afastado do Santos desde a vitória por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, praticamente há um mês, pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Alex não está sendo relacionado para as partidas do Peixe. O jogador foi titular na confronto contra a equipe de Limeira, mas não esteve mais presente com o grupo nos jogos em sequência.O Menino da Vila ficou afastado dos treinos e jogos depois de passar por uma lesão no tornozelo. Além disso, contraiu a COVID-19, o que fez o jogador ficar isolado em sua casa. Alex está em fase final de recuperação do vírus e deve ser liberado nos próximos dias.Enquanto esteve ausente, o zagueiro Robson Reis, de 20 anos e o Luiz Felipe foram as opções para a comissão técnica santista, além do também jogador da base santista, Jhonnathan, de 20 anos, que renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira.O Santos ainda tem no Departamento Médico o volante Jobson, com uma lesão no ligamento cruzado anterior e o menisco lateral, além do atacante Bruno Marques, também com uma lesão no tornozelo. O meia Carlos Sánchez já se recuperou da lesão sofrida em outubro e treina com o grupo.