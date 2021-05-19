Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entenda por que o zagueiro Alex não está sendo relacionado para os jogos

Atleta fez sua estreia no time profissional do Peixe em agosto do ano passado...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 19:50
Crédito: Ivan Stort/Santos FC
Afastado do Santos desde a vitória por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, praticamente há um mês, pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Alex não está sendo relacionado para as partidas do Peixe. O jogador foi titular na confronto contra a equipe de Limeira, mas não esteve mais presente com o grupo nos jogos em sequência.O Menino da Vila ficou afastado dos treinos e jogos depois de passar por uma lesão no tornozelo. Além disso, contraiu a COVID-19, o que fez o jogador ficar isolado em sua casa. Alex está em fase final de recuperação do vírus e deve ser liberado nos próximos dias.Enquanto esteve ausente, o zagueiro Robson Reis, de 20 anos e o Luiz Felipe foram as opções para a comissão técnica santista, além do também jogador da base santista, Jhonnathan, de 20 anos, que renovou seu contrato com o clube nesta quarta-feira.O Santos ainda tem no Departamento Médico o volante Jobson, com uma lesão no ligamento cruzado anterior e o menisco lateral, além do atacante Bruno Marques, também com uma lesão no tornozelo. O meia Carlos Sánchez já se recuperou da lesão sofrida em outubro e treina com o grupo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados