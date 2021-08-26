Entenda por que o tempo é aliado e inimigo do Corinthians para a contratação de Willian

Crédito: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP

Diferentemente da situação de Roger Guedes, o Corinthians encontra bastante dificuldade na tentativa de contratação de Willian, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. No entanto, diante de vários fatores que se tornam obstáculos, um deles age também como "aliado" do Alvinegro: o tempo, que é cada vez mais curto para a definição do destino do meia-atacante, que pode ser o Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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As principais janelas de transferência do futebol europeu se encerram no dia 31 de agosto, próxima terça-feira. O desejo do jogador e de sua família é permanecer nos grandes centros da Europa, ou seja, Alemanha, Espanha, França, Itália ou Inglaterra. Até aqui, não houve uma sondagem que chamasse a atenção do atleta e de seu estafe. O Milan, na última quarta-feira, apareceu como um dos interessados, segundo a imprensa italiana, mas não evoluiu.

Enquanto isso, o Arsenal corre para definir o futuro de seu jogador, que tem mais dois anos de contrato. O clube inglês topa desde a rescisão contratual até uma compensação financeira para a liberação definitiva, mas também aceitaria um empréstimo mediante o pagamento dos salários. Tudo isso precisa ser feito antes do dia 31 de agosto, caso contrário terá de esperar a próxima janela.São mais seis dias de janela aberta e se nesse período nenhuma conversa agradar Willian, seus agentes e o Arsenal, o Corinthians passa a ficar mais forte na briga. Apesar de não ter feito uma proposta formal, os dirigentes alvinegros já levaram aos envolvidos as condições que o clube poderia oferecer.

Por mais que Duilio Monteiro Alves esteja "abrindo os cofres", há um limite financeiro para grandes negociações desse tipo, não é um "topa tudo". Com essas condições conhecidas, mas em "modo de espera", Willian tem esse caminho corintiano para escolher, mas ele também pode esbarrar no tempo.

Isso porque o prazo do para o Corinthians regularizar a situação do meia é dia 30 de agosto, próxima segunda-feira. Se ele não se desvincular do Arsenal e não assinar com o Timão antes dessa data, não há mais chance de ele voltar ao Brasil, pelo menos nesta janela. Na Europa, se Willian se tornar agente livre até o dia 31, ele poderá assinar com outros clubes do continente depois do prazo.