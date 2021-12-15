Entenda por que o Flamengo abriu conversas por Matías Arezo, do River Plate-URU

O Flamengo se movimenta nos bastidores para tentar a contratação de Matías Arezo, centroavante de apenas 19 anos, do River Plate-URU. Apesar da pouca idade, o jogador foi vice-artilheiro do Campeonato Nacional, com 16 gols marcados, e já soma passagens pela Seleção Uruguaia de base. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra mais motivos que justificam o interesse do departamento de futebol do Rubro-Negro no atacante. > Flamengo tem milhões a receber por venda de jovem zagueiro até janeiroO primeiro ponto a ser destacado é a profundidade de elenco que o Flamengo precisa ter caso queira continuar com a hegemonia que tem construído desde 2019. Atualmente, para a posição de centroavante, o clube conta com Gabi, titular absoluto, e Pedro, o reserva imediato.

Contudo, na última temporada, o Fla enfrentou problemas e não pode contar com os dois - ao mesmo tempo ou individualmente - por causa de convocações para a Seleção Brasileira ou lesões. No total, o time realizou 75 partidas, mas Gabi entrou em campo apenas 45 vezes, enquanto Pedro, 46.

Nesse sentido, vale lembrar que a terceira opção do Flamengo ao longo do ano, após a venda de Rodrigo Muniz, foi Vitor Gabriel. O atacante chegou à Gávea para integrar o time de base e, posteriormente, chegou a ter uma renovação de contrato, com multa rescisória de 50 milhões de euros, o que dá mais de R$ 318 milhões na cotação atual. Entretanto, ele não correspondeu à altura quando recebeu minutos em campo neste ano e está na lista de negociáveis. COMO AREZO PODERIA AJUDAR

Outro ponto que vale ser mencionado é que, como só tem 19 anos - completados em novembro de 2021 -, Arezo também pode ser utilizado pelo time sub-20 do Rubro-Negro. Assim, o atacante poderia se acostumar com o ritmo do futebol brasileiro e ser lapidado desde cedo pelo Flamengo antes de "dar o salto" para o próximo nível.

Para saber mais das características de Arezo, a reportagem do L! ouviu o jornalista uruguaio Juan Pablo Romero, do "El País", que resumiu assim:

- Matías Arezo estreou com 16, 17 anos no time principal do River. É um centroavante típico e que pode jogar dentro da área, definindo as jogadas, ou até fora, preparando as jogadas. É muito completo, tem uma tremenda pegada. E faz gols de faltas, de pênalti... Ele também tem uma boa cabeçada, apesar de não ser uma qualidade aprimorada o suficiente ainda.

Ter a experiência na base rubro-negra, inclusive, seria uma notícia boa para o uruguaio, uma vez que o clube da Gávea foi responsável por lançar nomes como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Renier, que têm se destacado no cenário internacional.Dessa forma, caso ele se desenvolva da forma que o clube espera, uma vez contratado, o Rubro-Negro teria, no elenco, um atacante capaz de ajudar o time a manter o alto nível quando acionado, além de uma peça com bom valor de mercado.