Entenda por que Giuliano deve estrear antes de Renato Augusto no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A contratação de Giuliano e Renato Augusto foi muito comemorada pelos torcedores do Corinthians, mas agora a expectativa é sobre quando a dupla estreará com a camisa alvinegra. Acontece que neste momento o mais provável é que apenas um deles esteja disponível para o clássico contra o Santos, neste domingo. Saiba o que impede que os dois possam debutar pelo Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Apresentado na última quarta-feira, Giuliano depende apenas da vontade de Sylvinho para ser relacionado para o duelo com o Peixe. Além de já ter sua documentação regularizada e seu nome publicado no BID da CBF, seu estágio de preparação física o leva a uma condição de jogo boa para que o técnico possa contar com ele. Até sábado, véspera do clássico, o camisa 11 terá completado dez dias desde que começou a treinar com bola no CT do clube.

Mesmo que não entre em campo há mais de três meses, já que seu último jogo foi no fim de abril, pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, o jogador teve uma boa adaptação e integração aos trabalhos do elenco. O tempo até a abertura da janela de transferências foi essencial para que nenhuma etapa fosse queimada nesse processo, e o foco nos treinamentos ajudou demais. Assim, ele deve estar entre os relacionados para o banco de reservas neste domingo.Já Renato Augusto tem uma situação diferente e é muito difícil que ele esteja presente no clássico contra o Santos. Até o momento do fechamento desta reportagem, o Corinthians ainda não reunia toda a documentação necessária para regularizar a situação do jogador junto aos órgão brasileiros. Segundo apurou o LANCE!, os chineses ainda precisam enviar alguns documentos.

A expectativa é de que essa pendência possa ser resolvida ainda nesta sexta-feira e em seguida o clube entrará com a inscrição online de Renato no BID da CBF. Caso ele não seja registrado até o final da tarde, ele não poderá ser relacionado para disputar o clássico diante do Peixe e isso só poderá acontecer no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira. Vale destacar que não há preocupação em relação ao Beijing Guoan travar esses trâmites burocráticos.

Se essa regularização não puder ser feita a tempo de deixá-lo em condições legais de jogo, a diretoria e a comissão técnica não irão se desesperar, nem lamentar. Isso porque há o entendimento de que Renato ainda precisará de um tempo maior de recondicionamento físico, embora já esteja trabalhando com bola juntamente com o grupo desde o início desta semana. A última vez que o meia entrou em campo foi há quase oito meses, em dezembro de 2020.