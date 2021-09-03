Entenda por que a possível chegada de David Luiz ao Flamengo pode ser importante para o time

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O principal desejo da torcida do Flamengo nesta janela de transferências é a contratação do zagueiro David Luiz. A diretoria, por sua vez, mantém a discrição, mas segue nas negociações pelo jogador. Por isso, abaixo, o LANCE! mostra por que a contratação do defensor pode ser importante para o Rubro-Negro Carioca.

> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaNa temporada de 2019, o torcedor tinha segurança na zaga formada por Pablo Marí e Rodrigo Caio. No Brasileirão daquele ano, inclusive, o time teve uma média de menos de um gol sofrido por partida disputada - foram 37.

O bom desempenho do espanhol chamou a atenção de clubes europeu, e Pablo Mari se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, em janeiro de 2020. O contrato era de empréstimo com uma opção de compra, que, mais tarde, foi exercida pelos Gunners.

Na sequência, um desejo do Flamengo se realizou: o clube contratou Léo Pereira. Ele, vale lembrar, era um sonho antigo do Rubro-Negro, que, em 2019, chegou a fazer três propostas para contratar o atleta.

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Mesmo com as altas expectativas, os dois não conseguiram corresponder dentro de campo e foram questionados por parte da torcida. Inclusive, quando chegou ao Flamengo, o até então treinador Rogério Ceni, chegou a escalar Willian Arão improvisado na defesa com Rodrigo Caio.

Se a equipe da Gávea entrou em campo 106 vezes com o grupo principal, o zagueiro foi titular em 48. Assim, só esteve em campo em 45,2% das partidas disputadas pelo Flamengo.