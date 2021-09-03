Entenda por que a possível chegada de David Luiz ao Flamengo pode ser importante para o time

O principal desejo da torcida do Flamengo nesta janela de transferências é a contratação do zagueiro David Luiz. A diretoria, por sua vez, mantém a discrição, mas segue nas negociações pelo jogador. Por isso, abaixo, o LANCE! mostra por que a contratação do defensor pode ser importante para o Rubro-Negro Carioca.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Fla sobre o Santos e recebe a maior notaNa temporada de 2019, o torcedor tinha segurança na zaga formada por Pablo Marí e Rodrigo Caio. No Brasileirão daquele ano, inclusive, o time teve uma média de menos de um gol sofrido por partida disputada - foram 37.
O bom desempenho do espanhol chamou a atenção de clubes europeu, e Pablo Mari se transferiu para o Arsenal, da Inglaterra, em janeiro de 2020. O contrato era de empréstimo com uma opção de compra, que, mais tarde, foi exercida pelos Gunners.
Na sequência, um desejo do Flamengo se realizou: o clube contratou Léo Pereira. Ele, vale lembrar, era um sonho antigo do Rubro-Negro, que, em 2019, chegou a fazer três propostas para contratar o atleta.
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Mesmo com as altas expectativas, os dois não conseguiram corresponder dentro de campo e foram questionados por parte da torcida. Inclusive, quando chegou ao Flamengo, o até então treinador Rogério Ceni, chegou a escalar Willian Arão improvisado na defesa com Rodrigo Caio.
Se a equipe da Gávea entrou em campo 106 vezes com o grupo principal, o zagueiro foi titular em 48. Assim, só esteve em campo em 45,2% das partidas disputadas pelo Flamengo.
Na carreira, David Luiz conquistou 21 títulos, segundo o site "ogol". São eles: Campeonato Português, Taça da Liga Portuguesa (3) Campeonato Francês (2), Taça da Liga Francesa (2), Copa da França (2), "Trophée des Champions (2), Taça da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra (3) e Supercopa da Inglaterra. Além disso, o zagueiro também conquistou uma Copa das Confederações, uma Liga dos Campeões e duas Europas League.