Entenda o que Sylvinho pensa sobre Gabriel Pereira e Rodrigo Varanda no Corinthians

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians, nesta temporada, tiveram que se contentar apenas com "reforços" das categorias de base do clube, mas alguns desses jovens acabaram "sumindo" ao longo dos últimos meses, como são os casos de Gabriel Pereira e Rodrigo Varanda, que foram convocados para viajar com a delegação para os jogos contra Chapecoense e Fortaleza, ambos fora de casa. Sylvinho, assim, explicou o que pensa sobre a dupla e se pode aproveitá-la.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No caso de Gabriel, sua promoção ao elenco profissional foi feita no ano passado, tendo jogado com Tiago Nunes. Desde então ele virou parte do grupo e acabou recebendo suas chances principais com Vagner Mancini. Contudo, uma lesão acabou tirando sua sequência e ele perdeu espaço. Tanto é que seu último jogo foi no dia 26 de maio, na goleada sobre o River Plate-URU. Com Sylvinho, por exemplo, ele só foi relacionado em três oportunidades.

Já Varanda foi promovido no inicio desta temporada, quando acabou se destacando e virando figura carimbada na equipe titular. No entanto, pela queda de desempenho em campo e oscilações fora dele, acabou perdendo espaço e pouco atuou desde então. Sua última partida foi em 25 de abril, contra o Santos. Com Sylvinho, foi relacionado apenas uma vez e foi chamado agora para integrar essa viagem dupla para Chapecó e Fortaleza.

- Os atletas jovens estão ali com muito desejo e vontade de acertar, de desenvolver, de maturar, vejo isso nos olhos de todos. Obviamente tem uma limitação no banco, que já é grande, para 23 atletas, e na viagem com dois jogos, tivemos a necessidade de trazer mais atletas, em decorrência de qualquer problema de cartão e lesão para estarmos cobertos - disse o técnico.

Sylvinho elogiou a vontade e a rápida assimilação que os jovens estão demonstrando, mas apesar de elogiar a dupla, ele não garantiu a utilização neste domingo. Para o treinador, cada um terá o seu momento na hora certa.

- Atletas de qualidade, como os demais, uns estão no banco, outros jogaram até como titular, outros entrando na partida, o processo de maturação deles vai chegar o momento de cada um. São bons, olhos brilhando, desejo e vontade de desempenhar, performar, há tempo para todas a coisa. Bom que estão com vontade e entendendo conceitos e tudo o que estamos pedido - concluiu.