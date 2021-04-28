Entenda o que pode acontecer no Corinthians após a reprovação das contas de 2019

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na noite da última terça-feira, o Conselho Deliberativo votou as contas de 2019 e 2020, mas somente aprovou as do ano passado. A reprovação do balanço de 2019 foi considerada uma vitória da oposição, porém não necessariamente afetando a atual gestão do presidente Duilio Monteiro Alves. Quem pode sair perdendo nessa é Andrés Sanchez, mandatário do clube entre 2018 e 2020.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual

Se ainda estivesse no cargo, Andrés poderia correr o risco de enfrentar um processo de impeachment, o qual acabou descartado quando as reuniões do Conselho foram adiadas por conta da pandemia de coronavírus, em 2020. Apesar da força interna, a reprovação das contas era considerada iminente na configuração anterior do Conselho Deliberativo, que mudou para 2021.

A reprovação veio neste ano, em votação apertada, mas que significou uma derrota política de Andrés, que agora pode ter consequências internas no clube. Isso aconteceria se o Conselho de Ética indicasse alguma punição ao ex-presidente, o que é considerado difícil, visto que André Luiz de Oliveira, o "André Negão", um dos principais aliados de Sanchez, comanda o órgão.Segundo a Lei Pelé, em seu artigo 18-D, "os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio de mecanismos de controle social internos da entidade, sem prejuízo da adoção das providências necessárias à apuração das eventuais responsabilidades civil e penal". Se condenado no órgão do clube, o dirigente "será considerado inelegível por dez anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva".

Também é possível que se busque a Justiça fora do clube para uma punição ao ex-presidente. Até o momento, segundo apurou o LANCE!, ainda não há movimentações para isso entre aqueles que fazem parte da oposição. A tendência é aguardar as resoluções internas para partir para outra esfera.