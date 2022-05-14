Entenda como o gol marcado por Patrick de Paula evidencia a nova cara do Botafogo

Construção a partir de trás e pressão pós-perda. Esses foram princípios de jogo citados por Luís Castro durante sua coletiva de apresentação vistos no gol de Patrick de Paula contra o Ceilândia, na última quinta-feira. Dessa forma, pode se afirmar que a construção de tal jogada, que terminou com a bola no fundo da rede do time de Brasília, é reflexo da nova cara do Botafogo.> ATUAÇÕES: Patrick e Matheus garantem vitória do BotafogoCONSTRUÇÃO A PARTIR DE TRÁS

Como o Ceilândia atuou com um bloco baixo na marcação, o Botafogo pôde subir as linhas e, especialmente no primeiro tempo, jogou com dez homens no campo de ataque. Do meio-campo, então, o Botafogo iniciou a construção de jogadas a partir de uma linha de três atletas: o lateral Hugo, pela esquerda, o zagueiro Kanu, pelo centro, e Carli, pela direita.

Dessa forma, os jogadores de meio-campo se aproximavam do trio para ajudar na criação de jogadas ofensivas. No lance do primeiro gol da partida foi Chay que se apresentou e recebeu passe de Carli.

O camisa 14, por sua vez, encontrou Patrick de Paula na intermediária, que, com um drible de corpo, passou pelo marcador e finalizou. A bola, entretanto, explodiu na marcação. > Veja e simule a tabela do Brasileirão

PRESSÃO PÓS-PERDA

Após a finalização, a primeira ação do camisa 8 não é se lamentar ou ficar parado, mas sim pressionar o defensor. Como Patrick se aproximava, a zaga do Ceilândia cortou "de qualquer jeito", e a bola caiu na entrada da área.

Lá estava Chay, próximo de um jogador do time de Brasília. O meia venceu a disputa pelo alto e, de cabeça, descolou o passe para Piazon. O camisa 43 achou Matheus Nascimento, que finalizou forte, o goleiro deu rebote, e Patrick de Paula apareceu para balançar as redes.

Com o entendimento da filosofia introduzida por Castro, o Botafogo inaugurou o placar contra o Ceilândia. E é com essa postura que o Alvinegro volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.