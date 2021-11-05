Entenda a dificuldade do Barcelona em entrar em acordo com o Al-Sadd pela contratação de Xavi

Crédito: Barcelona e Xavi estão próximos de anunciar acordo oficial (Al-Sadd / Divulgação

Barcelona e Xavi entraram em um acordo para o pagamento da cláusula de rescisão contratual de cinco milhões de euros (R$ 32 milhões) para o Al-Sadd, segundo a imprensa da Catalunha. No entanto, a negociação, que está próxima de ser anunciada com um desfecho feliz para ambas as partes, esbarrou na questão do Fair Play Financeiro, como informou o "Sport".Na manhã desta sexta-feira, o Al-Sadd, clube do Qatar que é dirigido por Xavi - que tem contrato até 2023, anunciou um acordo com os culés pelo pagamento da multa do treinador. No entanto, diversas fontes ligadas ao clube negaram o acerto e a negociação ficou suspensa por um período, enquanto rolavam reuniões em Doha..

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FAIR PLAY FINANCEIRODesde o início da pandemia, o Barcelona tem enfrentado uma grave crise econômica que se reflete, entre outros aspectos, na montagem do elenco. Em 2020, ainda sob a gestão de Josep Maria Bartomeu, a entidade pediu aos jogadores que fizessem um esforço e acordaram uma redução salarial devido as menores entradas de receitas.

A questão salarial e do Fair Play Financeiro na Espanha, uma vez que a La Liga impõe um teto de gastos de acordo com o que cada clube arrecadou nos últimos 12 meses, impediu, por exemplo, a renovação contratual de Lionel Messi, que deixou o Campeonato Espanhol e assinou com o PSG.

EFEITOS DA CRISEPouco antes do início da temporada, o zagueiro Piqué aceitou receber um novo corte salarial do clube catalão para que Memphis Depay, Eric García e Rey Manaj pudessem estar inscritos e aptos a disputar a La Liga sem que esse limite salarial fosse ultrapassado.