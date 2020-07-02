Enquanto Paraná tem treinos autorizados, Coritiba pode ser forçado a paralisar atividades

Crédito: (Irapitan Costa/Paraná

Não é apenas o Athletico-PR que vê suas atividades presenciais sob ameaça de medidas mais restritivas no combate ao novo coronavírus com relação a Prefeitura de Curitiba. Isso porque o Coritiba, mesmo tendo seu Centro de Treinamento localizado em Colombo, pode não ter autorização para prosseguir com as atividades no CT da Graciosa.

Em informação publicada nessa quinta-feira (2) pelo portal 'Globo Esporte', a prefeitura da cidade afirmou que pretende seguir de maneira fidedigna as recomendações estaduais que proíbem o funcionamento de academias de clubes. Algo que afeta diretamente o Verdão do Alto da Glória.

Por outro lado, enquanto o Coxa caminha no mesmo sentido de ter a continuidade do trabalho tão afetada quanto o Athletico-PR, o Paraná parece viver situação distinta.