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Enquanto elenco folga, Rodrigo Caio treina em período integral e pode voltar contra o Volta Redonda

Zagueiro, desfalque nos três últimos jogos do Flamengo, trata de uma fibrose na coxa...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 12:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 12:19
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Desfalque do Flamengo nos três últimos jogos, Rodrigo Caio ainda não está descartado para o confronto deste sábado, diante do Volta Redonda, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. Para isso, o zagueiro fará treino integral nesta quarta, no Ninho do Urubu, em dia que o restante do elenco folga.Nos últimos dias, Rodrigo Caio tem feito atividades apenas na parte interna do CT, como trabalhos na academia junto a fisioterapeutas do clube. A expectativa é que o zagueiro, que treinou de manhã e voltará à ação à tarde, avance para o processo de transição.
Rodrigo Caio não teve lesão constatada nesse novo contratempo, mas precisa se recuperar de uma fibrose na coxa direita. Nesta temporada, o zagueiro só atuou em três partidas - ou 195 minutos.
Na temporada passada, Rodrigo Caio, também assolado por problemas físicos, foi desfalque em 31 partidas, incluindo quando contraiu Covid-19 e convocado para a Seleção. Ficou fora da maioria das partidas por lesão muscular. O histórico recente do camisa 3 requer cuidado especial por parte do DM.
+ Fla na liderança: veja a tabela completa da Libertadores
Em tempo: a partida entre Fla e Volta Redonda será disputada no Raulino de Oliveira, às 21h05 deste sábado, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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