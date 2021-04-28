Enquanto elenco folga, Rodrigo Caio treina em período integral e pode voltar contra o Volta Redonda

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Desfalque do Flamengo nos três últimos jogos, Rodrigo Caio ainda não está descartado para o confronto deste sábado, diante do Volta Redonda, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. Para isso, o zagueiro fará treino integral nesta quarta, no Ninho do Urubu, em dia que o restante do elenco folga.Nos últimos dias, Rodrigo Caio tem feito atividades apenas na parte interna do CT, como trabalhos na academia junto a fisioterapeutas do clube. A expectativa é que o zagueiro, que treinou de manhã e voltará à ação à tarde, avance para o processo de transição.

Rodrigo Caio não teve lesão constatada nesse novo contratempo, mas precisa se recuperar de uma fibrose na coxa direita. Nesta temporada, o zagueiro só atuou em três partidas - ou 195 minutos.

Na temporada passada, Rodrigo Caio, também assolado por problemas físicos, foi desfalque em 31 partidas, incluindo quando contraiu Covid-19 e convocado para a Seleção. Ficou fora da maioria das partidas por lesão muscular. O histórico recente do camisa 3 requer cuidado especial por parte do DM.

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