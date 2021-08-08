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Engata a quarta! Botafogo busca aumentar sequências de vitórias no Brasileirão contra a Ponte Preta

Alvinegro pode alcançar marca que não vem desde 2019 e, de quebra, diminuir a distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 04:00

LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2021 às 04:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A partida contra a Ponte Preta, neste domingo, vale muito para o Botafogo. Além de igualar uma marca que não acontece desde 2019, o Alvinegro pode diminuir a distância ao G4 do Brasileirão para dois pontos. A partida, válida pela 16ª rodada na Série B, será disputada no Estádio Nilton Santos às 20h30. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
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O Botafogo não sabe o que é vencer quatro partidas seguidas desde o começo de 2019 - relembre a sequência de dois anos atrás. Após os triunfos sobre Confiança, CSA e Vasco, o Alvinegro pode voltar a este patamar.
Caso esta marca realmente aconteça, seria em uma hora muito bem-vinda. O Glorioso vive uma recuperação no Campeonato Brasileiro com Enderson Moreira, que tem 100% de aproveitamento no comando do Alvinegro desde que foi contratado.A distância para a zona dos quatro primeiros colocados, que já foi de dez pontos, pode diminuir para dois com um resultado positivo. O Botafogo, claro, precisa fazer a própria parte: diante da Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento e passa por um momento irregular, a vitória é fundamental.
+ Veja a tabela da Série B
De qualquer forma, os comandados do Glorioso terão mais um teste de força para mostrarem se estão realmente chegando para a briga do G4 ou apenas figurando no meio da tabela. O técnico Enderson Moreira já ressaltou a necessidade de vencer dentro de casa e, neste domingo, ele terá a oportunidade de fazer por onde. Resta esperar a bola rolar.

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