Engata a quarta! Botafogo busca aumentar sequências de vitórias no Brasileirão contra a Ponte Preta

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A partida contra a Ponte Preta, neste domingo, vale muito para o Botafogo. Além de igualar uma marca que não acontece desde 2019, o Alvinegro pode diminuir a distância ao G4 do Brasileirão para dois pontos. A partida, válida pela 16ª rodada na Série B, será disputada no Estádio Nilton Santos às 20h30. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

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O Botafogo não sabe o que é vencer quatro partidas seguidas desde o começo de 2019 - relembre a sequência de dois anos atrás. Após os triunfos sobre Confiança, CSA e Vasco, o Alvinegro pode voltar a este patamar.

Caso esta marca realmente aconteça, seria em uma hora muito bem-vinda. O Glorioso vive uma recuperação no Campeonato Brasileiro com Enderson Moreira, que tem 100% de aproveitamento no comando do Alvinegro desde que foi contratado.A distância para a zona dos quatro primeiros colocados, que já foi de dez pontos, pode diminuir para dois com um resultado positivo. O Botafogo, claro, precisa fazer a própria parte: diante da Ponte Preta, que está na zona de rebaixamento e passa por um momento irregular, a vitória é fundamental.

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