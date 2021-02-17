Enfim, descanso! Weverton é preservado e não viaja a Curitiba

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Depois de uma sequência gigante como titular do gol alviverde, Weverton, enfim, será preservado por Abel Ferreira. Para o duelo diante do Coritiba, em Curitiba, nesta quarta (17), o Palmeiras será protegido por Vinícius Silvestre. A ideia da comissão é dar andamento à proposta de treinar o time e descansar titulares visando a final da Copa do Brasil.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileirosNa atual temporada, Weverton atuou em 66 dos 73 jogos feitos pelo Palmeiras e é o atleta com mais minutos em campo. Na Libertadores, atuou em todos os 13 jogos possíveis e fechou como o líder em minutos em campo no Continental, com 1271 minutos em campo.

Curtindo seu merecidíssimo descanso, Weverton assistirá Vinícius Silvestre como titular do gol palmeirense. Com apenas um jogo como titular do Palmeiras, ainda sob o comando de Cuca, na derrota para o Santos, na Vila Belmiro, e depois de períodos emprestado, o goleiro de 26 anos, enfim, poderá atuar novamente defendendo as cores do Verdão.Vinicius é quem tem mais tempo de casa entre todos do atual elenco. Natural de Guarulhos-SP, o goleiro chegou ao Palestra Italia em 2006 e, além de diversas convocações para a Seleção Brasileira Sub-15, ficou conhecido por defesas de penalidades importantes em sua passagem pelas categorias de base do clube. Subiu para o elenco principal no fim de 2013.

Após ganhar experiência em empréstimos para Ponte Preta e CRB, clube pelo qual atuou em 12 rodadas da Série B de 2019, Vinicius voltou ao Palmeiras na temporada 2020 e entrou definitivamente para a história ao fazer parte do grupo que conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Conmebol Libertadores

No banco de reservas, uma estreia

Conhecido como Mateusão, o goleiro da geração 2002 passou boa parte da temporada treinando com a equipe principal, se tornando uma espécie de quarto goleiro ao longo da temporada.

Com apenas seis partidas no sub-20 em 2020, o jovem arqueiro, além de ficar com a equipe profissional em boa parte da temporada, também conviveu com uma lesão na região da lombar no fim do ano passado e acabou ficando de fora da reta final do Brasileiro e do Paulista da sua categoria.Captado no XV de Piracicaba, o arqueiro de 1,99m de altura é tratado como uma das principais promessas da tradicional academia de goleiros do Palmeiras. Dentro de campo, destaca-se por ser um goleiro rápido, técnico e com as características do jogo moderno, uma vez que também auxilia na construção da fase ofensiva, algo semelhante ao que Weverton faz na equipe principal.

Fruto da expectativa em relação ao futuro do arqueiro e com a lista de inscritos da Copa Libertadores ampliada em função da pandemia de Covid-19, o jovem foi registrado pelo clube no torneio e ficou no banco de suplentes diante do Delfin, pelas oitavas de finais.