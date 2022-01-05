Endrick marca dois e Palmeiras goleia o Assu-RN na estreia pela Copinha-2022

O Palmeiras iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 com uma goleada por 6 a 1 sobre o Assu-RN. Com direito a dois gols e grande atuação do garoto Endrick, o Alviverde garantiu a primeira vitória da equipe rumo ao inédito título da competição. Jhonatan, Gabriel Silva e João Pedro (duas vezes) completaram o placar em Diadema, na primeira rodada do Grupo 28.

TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Endrick começa o show e Verdão abre 4 a 0 na primeira etapa

O torcedor palmeirense estava empolgado para o início do time na Copinha, mas talvez nem o mais fanático imaginaria que levaria pouco mais de um minuto de jogo para a equipe abrir o placar. Após cruzamento de Giovani da direita, Jhonatan, livre de marcação, cabeceou para marcar o primeiro gol.

Com muita facilidade, o Palmeiras seguia dominando a partida e não demorou muito para ampliar o marcador. Dessa vez pela esquerda, Vanderlan cruzou rasteiro, mas Giovani não conseguiu completar, mas Gabriel Silva, aproveitando vacilo do goleiro do Assu, empurrou para o fundo da rede para fazer 2 a 0.​A partir daí começou o show do garoto Endrick, de apenas 15 anos. Primeiro com uma tabela com Gabriel Silva, que parou no goleiro Matheus, e depois com dois gols marcados na primeira etapa: um deles aos 16 minutos, em jogada individual, em que perdeu a bola e a recuperou para finalizar de virada, de pé esquerdo, para marcar o terceiro do Verdão. Aos 32, a joia palmeirense aproveitou cobrança de falta de Giovani e desviou de cabeça fazendo 4 a 0.

Giovani ainda teve uma chance, mas foi parado por Matheus, que fez boa defesa. No último minuto, Gabriel Silva recebeu livre na área e finalizou para marcar o quinto, mas a bandeirinha apontou impedimento de forma equivocada, mantendo o placar em 4 a 0 com larga vantagem alviverde.

Alviverde tem queda de produção, mas consegue ampliar goleada

Depois de brilhar na etapa inicial, Endrick, com cartão amarelo, acabou substituído pelo técnico Paulo Victor. Vitinho foi o escolhido para entrar no lugar da joia palmeirense. Além dele, Lucas Sena foi a campo para substituir Pedro Lima. No entanto, o time voltou do intervalo com uma rotação mais baixa e levou um gol logo aos seis minutos, quando Sena atravessou um bola no meio e DW aproveitou o vacilo para marcar um golaço, no ângulo.​Em seguida, aos sete minutos da etapa final, o Palmeiras tentou responder com Gabriel Silva, que entrou na área sozinho e sofreu pênalti antes de finalizar. Na cobrança, o próprio Gabriel Silva foi para a bola, mas acabou parando em Matheus, que fez boa defesa. Aos 15 minutos, Lucas Freitas, Vanderlan e Jhonatan deixaram o campo para as entradas de Talisca, Ian e Kevin.

Com as substituições e uma postura bastante questionável, o time do Palmeiras caiu muito de produção ao longo do segundo tempo, diminuindo muito o volume de finalizações e de chegadas ao ataque. O Assu-RN também melhorou sua marcação e optou por um sistema mais fechado na defesa, saindo no contra-ataque. Mas aos 32 minutos, Ian cruzou da esquerda e João Pedro desviou no ângulo para marcar o quinto gol e aumentar a goleada.

Ainda deu tempo para o lateral-direito César, do Assu-RN, ser expulso após uma sequência de faltas em Kevin. O Verdão tentou ampliar a diferença no placar e conseguiu com João Pedro, após passe de cabeça de Lucas Sena. O centroavante marcou seu segundo no jogo e o sexto do Palmeiras.

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 6 x 1 ASSU-RNLocal: Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema (SP)Data-Hora: 5/1/2022 - 15h15Árbitro: Pablo Rodrigo Soares de OliveiraAssistentes: Leandro Matos Feitosa e Amanda Pinto MatiasPúblico/renda: Não divulgadosCartões amarelos: Lucas Freitas, Endrick e Giovani (PAL) Matheus, Rikeume, João Guilherme e João Vitor (ASS)Cartões vermelhos: César, aos 42'/2ºT (ASS) Gols: Jhonatan (1'/1ºT) (1-0), Gabriel Silva (5'/1ºT) (2-0), Endrick (16'/1ºT) (3-0), Endrick (32'/1ºT) (4-0), DW (6'/1ºT) (4-1), João Pedro (32'/2ºT) (5-1), João Pedro (48'/2º) (6-1)

PALMEIRAS: Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas (Talisca, aos 15'/2ºT) e Vanderlan (Ian, aos 15'/2ºT); Fabinho, Pedro Lima (Lucas Sena, no intervalo) e Jhonatan (Kevin, aos 15'/2ºT); Giovani (João Pedro, aos 27'/2ºT), Endrick (Vitinho, no intervalo) e Gabriel Silva. Técnico: Paulo Victor Gomes.

ASSU-RN: Matheus; César, Pendências, João Vitor e Yan (João Guilherme, aos 31'/1ºT); Aldemir (Zé, aos 17'/2ºT), DW (Ureia, aos 27'/2ºT) e Luiz Willian (Alex, aos 31'/1ºT); Boby, Arthur (Ramon, no intervalo) e Erielyson (Rikeume, intervalo). Técnico: Raul Menezes.