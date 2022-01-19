Endrick e mais três da base devem ser promovidos ao profissional do Palmeiras após Copinha

O técnico Abel Ferreira decidiu, após reuniões com a diretoria de futebol do Palmeiras, que o atacante Endrick, joia da base de 15 anos, e outros três jogadores da base deverão ser promovidos para treinar com o elenco profissional assim que terminar a participação do Verdão na Copa São Paulo de juniores.Fontes do clube revelaram ao LANCE! que além de Endrick, o lateral-direito Gustavo Garcia, o meia Jhonatan e o atacante Giovani deverão integrar o grupo principal do Verdão para a temporada.

Em formato já implantado com outras promessas da base alviverde, o quarteto cumprirá sua rotina diária de trabalhos com Abel, mas como devem ganhar poucas oportunidades nas partidas do Campeonato Paulista, principal compromisso do Palmeiras neste primeiro semestre além do Mundial de Clubes, ficarão à disposição para atuarem nas competições de base.

A situação mais emblemática é a de Endrick. Dono de 167 gols em 172 jogos pela base, a joia já é sondada pelo Barcelona, conforme o L! revelou, e sua escalação no time principal do Verdão é pedida pelos torcedores nas redes sociais.

O Palmeiras teve o aval da Fifa para inscrever Endrick no Mundial, mas ele só deve estrear, de fato, em julho, quando completará 16 anos e poderá assinar contrato profissional com o clube.Garcia, Jhonatan e Giovani, que ganharam oportunidades no time principal na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando Abel escalou os reservas após a conquista do trei na Copa Libertadores, preencheriam lacunas em eventuais desfalques durante a temporada.

O Palmeiras tem 27 jogadores relacionados atualmente em seu plantel profissional. A promoção das jovens promessas atende o planejamento de Abel de contar com pelo menos cerca de 30 atletas em seu elenco para enfrentar a maratona de partidas.

A expectativa agora é para ver como funcionará o deslocamento até os Emirados Árabes Unidos para o Mundial. O Verdão tem até o próximo dia 24 para definir a lista de 23 inscritos. E Abel avalia com a diretoria a necessidade de levar mais atletas para completar os treinos em Abu Dhabi. Nesse caso, justamente esses atletas da base seriam os escolhidos, para ganharem experiências em competições internacionais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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