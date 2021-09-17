Endrick brilha e Palmeiras goleia Flamengo-SP pelo Paulista Sub-20

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A equipe Sub-20 do Palmeiras venceu o Flamengo de Guarulhos-SP por 4 a 0 na tarde desta quinta-feira (16), fora de casa, e se recupera no Campeonato Paulista Sub-20 após derrota diante do Taubaté na última semana. Os gols palestrinos foram marcados por Endrick, Luan, Miguel e Newton.Com o resultado, o Verdão segue na liderança do Grupo 8, com 15 pontos conquistados em sete jogos. Perdendo apenas duas vezes, ambas contra o Taubaté, os palmeirenses são seguidos de perto pelo Burro da Central, também com 15, e justamente pelo Flamengo, com 13. Se vencer o próximo duelo, o Palmeiras estará matematicamente classificado.

Utilizando o Campeonato Paulista para dar rodagem ao grupo, Gilmey contou com jogadores importantes no duelo de hoje, com Marino Hinestroza como titular. O destaque ficou com a escalação do jovem atacante Endrick, de 15 anos, e a estreia do zagueiro Kaylan.Os comandados de Gilmey abriram o marcador logo aos 6 minutos, com Endrick arrematando firme na saída do goleiro. Com intensidade, a equipe continuava povoando o campo de ataque e ampliou com Luan, após belo passe de trivela dado por Endrick. Com o passe, essa foi a quarta participação do jovem de 15 anos em gols ao longo dos seus quatro jogos no sub-20. Com pouco mais de 120 minutos dentro de cancha pela categoria, precisa de 30 voltas no ponteiro para participar ativamente de um tento.

Sem Endrick no segundo-tempo, Miguel acertou um belo chute e fez o terceiro. Já com mudanças para rodar o elenco, Newton fechou a conta aos 30 minutos, quebrando jejum de cinco partidas sem balançar o barbante e se isolando como quarto artilheiro do plantel na temporada, com cinco gols. Placar final, 4 a 0.