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Enderson Moreira valoriza grupo do Botafogo e alerta clube: 'Precisa continuar essa reestruturação'

Treinador se diz privilegiado por fazer parte da luta por levar a equipe ao acesso e diz que goleada sobre o Vasco é fruto da dedicação do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 19:33

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 19:33

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O técnico Enderson Moreira destacou o privilégio de comandar o elenco do Botafogo nesta temporada. Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo, o treinador falou sobre a busca do Alvinegro por voos maiores. - Eu falei na apresentação que o nosso caminho era abraçar a ideia do treinador. Por mais dificuldade e divergência que possa ter, precisa seguir esse caminho. Eu me sinto privilegiado em trabalhar com esse elenco, esse grupo e neste clube. E poder contribuir para um clube com conquistas tão gloriosas e pessoas tão importantes, é muito difícil. A disputa de uma Série B tem que buscar um novo caminho e espero que o Botafogo continue traçando esse novo caminho - e exaltou:
Por muitos anos, foi um caminho que não estava dando muito certo. Acho que precisa continuar essa reestruturação com inteligência, sabedoria e muita dedicação para que ele possa, num futuro bem próximo, voltar a disputar as grandes competições nacionais - completou.
O treinador falou sobre a goleada com a qual a equipe conseguiu assumir a liderança da Série B.
- É claro que a gente não espera uma goleada. Clássico, é um gigante do futebol brasileiro como o Botafogo. Tem ótimos atletas, treinador que admiro muito o trabalho. A gente sabia que era jogo muito difícil, a última partida foi complicada em termos emocionais, estiveram perto de vencer e perderam. Mas a gente veio focado para a partida. Conseguimos neutralizar grande parte das jogadas deles, conseguimos explorar a transição.
Em seguida, Enderson valorizou a dedicação da equipe.
- Fico muito feliz pelo grupo. Tem muito respeito entre si, atletas que têm perfil de trabalho, o que estamos passando esses meses todos têm momentos difíceis, mas superaram tudo com muito trabalho, muita humildade. O Freeland foi muito feliz pela montagem do elenco, pela qualidade, mas pelo perfil de caráter, de trabalho. Saímos de 14º lugar e conseguimos reverter isso. É tudo muito especial para todos, para mim. Prazer enorme participar disso. Esse grupo merece muito. Merece demais cada resultado positivo pela forma como trabalham e pela maneira como se respeitam - declarou.
O Botafogo volta a campo na quinta-feira (11) para enfrentar a Ponte Preta, às 19h.

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