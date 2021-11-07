Enderson Moreira valoriza grupo do Botafogo e alerta clube: 'Precisa continuar essa reestruturação'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O técnico Enderson Moreira destacou o privilégio de comandar o elenco do Botafogo nesta temporada. Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, neste domingo, o treinador falou sobre a busca do Alvinegro por voos maiores. - Eu falei na apresentação que o nosso caminho era abraçar a ideia do treinador. Por mais dificuldade e divergência que possa ter, precisa seguir esse caminho. Eu me sinto privilegiado em trabalhar com esse elenco, esse grupo e neste clube. E poder contribuir para um clube com conquistas tão gloriosas e pessoas tão importantes, é muito difícil. A disputa de uma Série B tem que buscar um novo caminho e espero que o Botafogo continue traçando esse novo caminho - e exaltou:

Por muitos anos, foi um caminho que não estava dando muito certo. Acho que precisa continuar essa reestruturação com inteligência, sabedoria e muita dedicação para que ele possa, num futuro bem próximo, voltar a disputar as grandes competições nacionais - completou.

O treinador falou sobre a goleada com a qual a equipe conseguiu assumir a liderança da Série B.

- É claro que a gente não espera uma goleada. Clássico, é um gigante do futebol brasileiro como o Botafogo. Tem ótimos atletas, treinador que admiro muito o trabalho. A gente sabia que era jogo muito difícil, a última partida foi complicada em termos emocionais, estiveram perto de vencer e perderam. Mas a gente veio focado para a partida. Conseguimos neutralizar grande parte das jogadas deles, conseguimos explorar a transição.

Em seguida, Enderson valorizou a dedicação da equipe.

- Fico muito feliz pelo grupo. Tem muito respeito entre si, atletas que têm perfil de trabalho, o que estamos passando esses meses todos têm momentos difíceis, mas superaram tudo com muito trabalho, muita humildade. O Freeland foi muito feliz pela montagem do elenco, pela qualidade, mas pelo perfil de caráter, de trabalho. Saímos de 14º lugar e conseguimos reverter isso. É tudo muito especial para todos, para mim. Prazer enorme participar disso. Esse grupo merece muito. Merece demais cada resultado positivo pela forma como trabalham e pela maneira como se respeitam - declarou.