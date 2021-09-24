Enderson Moreira reconhece erro de Diego Loureiro no Botafogo, mas ressalta confiança no goleiro

O Botafogo foi derrotado pelo CSA por 2 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela 24º rodada da Série B. Um dos principais responsáveis pela derrota do Alvinegro foi o goleiro Diego Loureiro, que cometeu uma grande falha no primeiro gol da equipe alagoana. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Enderson Moreira reconheceu o erro de Diego mas disse que o jogador também teve sua importância em outras ocasiões na temporada.

> Confira a tabela e os jogos da Série B - O Diego foi responsável diretamente por muitos resultados positivos. Tem muita contribuição dele em vários resultados que tivemos, placares que não seriam positivos se ele não tivesse uma atuação tão impecável. Cometeu um erro, e goleiro quando erra geralmente é difícil de ter alguém que possa salvá-lo a não ser ele mesmo. Aconteceu, mas ele tem toda a minha confiança. É dedicado, não se omite de forma alguma de nada. A gente tem muita confiança e tenho certeza que nosso torcedor está junto porque sabe do campeonato que ele está fazendo - comentou Enderson.

A torcida do Botafogo segue muito ansiosa por uma volta de Gatito, que já completou um ano sem atuar pelo clube. O goleiro segue em transição mas não tem data prevista para retorno. Enderson Moreira comentou sobre a situação do paraguaio e sua volta à meta alvinegra.