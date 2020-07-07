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Enderson Moreira quer o Cruzeiro impondo 'medo' nos rivais

O treinador celeste está contente com a preparação da equipe e prevê um time competitivo para a disputa das competições que restam na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:22

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:22

Crédito: Enderson Moreira está confiante no Cruzeiro, que será um time "intragável" para os adversários-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Ter tempo para implantar seus conceitos de jogo e conhecer melhor o elenco do Cruzeiro a fundo, tem deixado o técnico Enderson Moreira otimista quanto ao trabalho desenvolvido na Toca da Raposa. O treinador se mostrou muito satisfeito com o que tem ocorrido nos trabalhos, iniciados há mais de um mês. Enderson vê que o time celeste será competitivo na disputa da Série B. -Vamos montar um time intragável. Quem nos enfrentar, vai sentir na pele. Vamos fazer o campo virar para eles. Vamos dar uma inclinada. Eles vão olhar daqui para lá e vão ver uma subida. Os rivais vão pensar: “Tá foda jogar contra esses caras”- disse o treinador, que percebe um caminho sólido na preparação da Raposa para o restante da temporada. -A gente está em um caminho muito bacana. Eu, sinceramente, acho que vocês estão chegando, muito rapidamente, em uma situação que, na minha expectativa, iria demorar mais. Eu já visualizo coisas muito importantes para frente. Vamos, cada dia mais, intensificar os detalhes, os conceitos, porque precisamos ser bem ajustados. Um time certo, que sabe exatamente o que vai fazer-comentou.

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