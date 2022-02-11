Enderson Moreira não é mais técnico do Botafogo

Enderson Moreira não é mais o treinador do Botafogo. Com status praticamente encaminhado desde o meio da semana, o técnico teve a saída concretizada nesta sexta-feira após conversa com André Mazzuco, novo diretor de futebol do clube.+ Alvo do Botafogo, Luís Castro foi o 'verdadeiro pensador' da revolução do Porto nas categorias de base

O treinador teve a saída oficializada no começo da tarde desta sexta-feira na reapresentação do elenco após a derrota para o Fluminense. A decisão já estava tomada por John Textor independentemente do resultado no clássico.

John Textor quer um novo nome para liderar a reconstrução do Botafogo. O português Luís Castro é o favorito para assumir o cargo.NOTA DO BOTAFOGO:

"Em momento de transição para um novo modelo de gestão, mudanças são naturais e necessárias ao novo projeto. Com isso, o Botafogo comunica que Enderson Moreira não é mais o treinador da equipe de futebol. Junto ao profissional, também encerram o ciclo no Clube os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton Serafim, além do Preparador Físico Edy Carlos Soares.

No Alvinegro desde julho de 2021, Enderson Moreira conduziu o Botafogo de volta à elite do futebol nacional e sagrou-se campeão da Série B com a maior recuperação da história da competição e aproveitamento de 73%. Enderson comandou o Alvinegro em 31 jogos, sendo 20 vitórias, 7 empates e 4 derrotas.

O Clube agradece ao profissional e sua comissão na certeza da destacada contribuição na reconstrução do Botafogo, desejando sucesso em seus futuros projetos."