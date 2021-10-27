Enderson Moreira lamenta proibição da presença de torcedores do Botafogo no jogo contra o Goiás

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O plantel do Botafogo não deixou a ação do Goiás em não abrir ingressos para a torcida visitante na partida pela Série B do Brasileirão passar batida. Depois de Joel Carli, foi a vez de Enderson Moreira criticar a decisão do Esmeraldino após o empate em 1 a 1 na Serrinha, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.Vale lembrar que, mesmo diante da liberação da CBF para ter torcida visitante nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Goiás não abriu nenhum setor para o Botafogo alegando questões de logística envolvendo a Serrinha.

– A gente sempre joga pelo torcedor. Muito triste a torcida não estar presente hoje, eles têm sido fundamentais para a nossa equipe. Em casa o time se solta mais muito por essa energia positiva que vem da torcida. Eu lamento profundamente, queria muito que o torcedor estivesse aqui hoje, com certeza teria nos ajudado - afirmou Enderson, em entrevista coletiva.

No que diz respeito ao jogo, o treinador admitiu que a equipe teve uma atuação abaixo da média no primeiro tempo, mas avaliou como positivo os minutos finais do empate.