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Enderson Moreira lamenta proibição da presença de torcedores do Botafogo no jogo contra o Goiás

Esmeraldino, mesmo com liberação do CBF, não abriu setor destinado aos torcedores visitantes em empate na Serrinha pela Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 00:36

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 00:36

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O plantel do Botafogo não deixou a ação do Goiás em não abrir ingressos para a torcida visitante na partida pela Série B do Brasileirão passar batida. Depois de Joel Carli, foi a vez de Enderson Moreira criticar a decisão do Esmeraldino após o empate em 1 a 1 na Serrinha, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.Vale lembrar que, mesmo diante da liberação da CBF para ter torcida visitante nos jogos do Campeonato Brasileiro, o Goiás não abriu nenhum setor para o Botafogo alegando questões de logística envolvendo a Serrinha.
– A gente sempre joga pelo torcedor. Muito triste a torcida não estar presente hoje, eles têm sido fundamentais para a nossa equipe. Em casa o time se solta mais muito por essa energia positiva que vem da torcida. Eu lamento profundamente, queria muito que o torcedor estivesse aqui hoje, com certeza teria nos ajudado - afirmou Enderson, em entrevista coletiva.
No que diz respeito ao jogo, o treinador admitiu que a equipe teve uma atuação abaixo da média no primeiro tempo, mas avaliou como positivo os minutos finais do empate.
– Acho que a gente já faz um jogo mais controlado a partir dos 15 minutos do segundo tempo, fizemos o jogo que era para ter sido feito. Conseguimos encaixar melhor, criar situações, sofrer faltas, ter posições no jogo aéreo e bola parada. Tentamos de todas as formas, os jogadores que entraram de forma melhor... A gente busca sempre a vitória, não sentamos na vantagem, mas às vezes as coisas simplesmente não acontecem - analisou.

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