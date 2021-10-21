Enderson Moreira elogia grande jogo de Rafael Navarro: ‘Torcemos para que ele permaneça’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Nilton Santos, pela Série B. Artilheiro da equipe na temporada, Rafael Navarro foi o herói do jogo e marcou duas vezes. O técnico Enderson Moreira elogiou o atacante e comentou sobre a sua questão da renovação do contrato com o clube.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

- É jogador do Botafogo enquanto estiver aqui e a torcemos para que ele permaneça, porque é um jogador que tem entregado qualidade para nossa equipe. É uma dedicação enorme. Essas coisas são fora das 4 linhas, a direção que é responsável. Mas o mais importante é que percebemos que no dia dia ele tá se empenhando, e hoje ele fez um jogo muito positivo, entregou muito, não só na luta mas na técnica, na qualidade de fazer o jogo andar e foi muito importante para nós conquistarmos essa vitória - disse o treinador.

Diferentemente na última partida, o Botafogo conseguiu um resultado sólido atuando em casa contra o Brusque. Enderson Moreira também comentou sobre a avaliação do desempenho da equipe nos últimos jogos e falou da importância do aspecto mental de cada atleta.

> Botafogo dá carta de desculpas após ofensas de torcedores para bandeirinha em vitória na Série B