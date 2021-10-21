Enderson Moreira elogia grande jogo de Rafael Navarro: ‘Torcemos para que ele permaneça’

O Botafogo venceu o Brusque por 3 a 0, no Nilton Santos, pela Série B. Artilheiro da equipe na temporada, Rafael Navarro foi o herói do jogo e marcou duas vezes. O técnico Enderson Moreira elogiou o atacante e comentou sobre a sua questão da renovação do contrato com o clube.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
- É jogador do Botafogo enquanto estiver aqui e a torcemos para que ele permaneça, porque é um jogador que tem entregado qualidade para nossa equipe. É uma dedicação enorme. Essas coisas são fora das 4 linhas, a direção que é responsável. Mas o mais importante é que percebemos que no dia dia ele tá se empenhando, e hoje ele fez um jogo muito positivo, entregou muito, não só na luta mas na técnica, na qualidade de fazer o jogo andar e foi muito importante para nós conquistarmos essa vitória - disse o treinador.
Diferentemente na última partida, o Botafogo conseguiu um resultado sólido atuando em casa contra o Brusque. Enderson Moreira também comentou sobre a avaliação do desempenho da equipe nos últimos jogos e falou da importância do aspecto mental de cada atleta.
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- Nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que podemos fazer. São seres humanos. Nós temos um adversário do outro lado que se preparou da mesma forma, então os jogos são difíceis. Os jogos pelo mundo do futebol tem sido cada vez mais equilibrados. Então, às vezes a gente joga muito bem ou não tão bem assim. O que não podemos é pegar um jogo e achar que tá tudo ruim. Como pego agora uma vitória e não acho que esteja tudo maravilhoso. A nossa avaliação precisa ser mais consistente para que não possamos ser enganados. Temos trabalhado com tranquilidade internamente, para que eles (os atletas) possam estar cada vez mais confiantes e preparados para os jogos que temos pela frente - explicou Enderson.