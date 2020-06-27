Enderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líder

Crédito: Enderson ganhou outra peça com experiência na luta da Raposa, que irá jogar a Série B-(Divulgação/Cruzeiro

A volta do volante Henrique, que estava no Fluminense, agradou ao técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira. Moreira celebrou retorno do jogador, de 35 anos, pois ele será mais uma peça com experiência e liderança para jogar a Série B.

-O Cruzeiro Ganha um grande jogador, um jogador vencedor, um grande líder, jogador acostumado com grandes decisões, aos desafios. Tenho certeza que ele vai ser fundamental nesse processo nosso de reconstrução, da construção de um Cruzeiro novo- disse.E MAIS:Cruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroHenrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaHenrique deixou o Cruzeiro no início de 2020 após o rebaixamento da equipe à segunda divisão nacional, gerando muitas críticas dos torcedores da Raposa, que se dividiram sobre a volta do volante. O jogador ficou apenas seis meses no Flu, jogando sete vezes, sem marcar gols. Na reapresentação feita pelo presidente Sérgio Rodrigues, houve até um vídeo divulgado pelo Cruzeiro com os jogadores desejando boas-vindas ao volante.