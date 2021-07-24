Enderson Moreira analisa partida do Botafogo e comemora: 'O mais importante era garantir a vitória'

Crédito: Divulgação/Botafogo

O técnico Enderson Moreira valorizou a vitória do Botafogo sobre o Confiança por 1 a 0, neste sábado, no Batistão, em jogo válido pela 14ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva, o treinador elogiou a capacidade do Alvinegro de "sofrer" dentro de campo e, também destacou que o mais importante era garantir os três pontos.

> ATUAÇÕES: Diego Loureiro e Romildo garantem a vitória do Botafogo- É claro que a gente passou muitas informações, mas tenho que ter tranquilidade para saber que nem tudo vai sair como a gente quer. Tivemos uma carência de tempo, mas é bom perceber que eles estão buscando. Eles têm muita consciência, o percurso é longo - disse Enderson, que ainda completou.

- O mais importante era garantir a vitória por todas as dificuldades que o Botafogo está passando no momento. Precisar quando essa equipe vai estar executando aquilo que eu penso sobre futebol é difícil de prever, mas algumas coisas hoje já funcionaram. Tivemos uma capacidade boa de sofrer, no sentido de não tomar gol.

> Veja a tabela da Série BDentro de campo, a atuação do Botafogo não foi de "encher os olhos", mas foi o suficiente para garantir a primeira vitória fora de casa na Série B. Na coletiva, Enderson disse que sua cobrança é para o resultado positivo e para a boa atuação. No entanto, de acordo com o treinador, quando não se pode ter os dois, o importante é conquistar os três pontos.

- É importante acima de tudo que a gente possa vencer jogos, o mais importante agora é vencer. A Série B é muito competitiva, tem que ter muita determinação, o importante era conquistar os três pontos. De pouco adiantaria jogar bem e sair sem a vitória hoje. Claro que a minha cobrança não é só o resultado, mas também de boas atuações, mas quando não se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo que a gente tenha o resultado. Isso traz um pouco mais de confiança.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Enderson também analisou o confronto e disse que, na sua visão, o Botafogo teve bons momentos na partida. De acordo com ele, o time conseguiu executar algumas jogadas, mas sem tanta "constância". Ele voltou a valorizar os três pontos e ressaltou a importância de ter a consciência do caminho que o Alvinegro percorrerá nesta Série B.