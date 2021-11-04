Enderson explica que Rafael precisa de tempo e vê importância para o Botafogo em 2022: 'Vai estar inteiro'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Cadê o Rafael? Mesmo com a vitória sobre o Confiança, nesta quarta-feira, este questionamento ficou no ar no Botafogo. O Alvinegro triunfou pela Série B do Brasileirão, mas o lateral-direito, principal contratação para a temporada, não saiu do banco de reservas. + Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração

Em entrevista coletiva após a partida, Enderson Moreira que Rafael precisa de tempo. O defensor chegou carregando três meses sem atuar, e o treinador afirmou que isto ainda pesa para o lateral-direito se sentir inteiramente bem no sentido físico.

– Rafael é uma contratação que a gente tem muito carinho. Está há muito tempo fora do Brasil, vinha de um período de inatividade grande. O jogador vem com aquele entusiasmo para participar logo, mas foi interessante que o próprio Rafael percebeu que precisava de mais tempo. A partir do momento que ele entrou nos jogos ele sentiu um pouco ainda, que não estava nas condições ideais. É importante que temos o maior cuidado, há muita diferença de trabalho, na Europa tem campos mais macios - afirmou.

Enderson, contudo, trata Rafael com carinho. O comandante explicou que o defensor está em evolução, chegando a uma forma física ideal, mas que o jogo desta quarta-feira não era o ideal para ele.