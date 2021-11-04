Enderson explica que Rafael precisa de tempo e vê importância para o Botafogo em 2022: 'Vai estar inteiro'

Cadê o Rafael? Mesmo com a vitória sobre o Confiança, nesta quarta-feira, este questionamento ficou no ar no Botafogo. O Alvinegro triunfou pela Série B do Brasileirão, mas o lateral-direito, principal contratação para a temporada, não saiu do banco de reservas. + Análise: Botafogo não é brilhante, mas estrela de Enderson aparece por vitória na alma e coração
Em entrevista coletiva após a partida, Enderson Moreira que Rafael precisa de tempo. O defensor chegou carregando três meses sem atuar, e o treinador afirmou que isto ainda pesa para o lateral-direito se sentir inteiramente bem no sentido físico.
– Rafael é uma contratação que a gente tem muito carinho. Está há muito tempo fora do Brasil, vinha de um período de inatividade grande. O jogador vem com aquele entusiasmo para participar logo, mas foi interessante que o próprio Rafael percebeu que precisava de mais tempo. A partir do momento que ele entrou nos jogos ele sentiu um pouco ainda, que não estava nas condições ideais. É importante que temos o maior cuidado, há muita diferença de trabalho, na Europa tem campos mais macios - afirmou.
Enderson, contudo, trata Rafael com carinho. O comandante explicou que o defensor está em evolução, chegando a uma forma física ideal, mas que o jogo desta quarta-feira não era o ideal para ele.
– A gente está com cuidado, ele está evoluindo de maneira positiva. Quando o jogo está à caráter nós pensamos em coloca-lo, mas não era o caso hoje. Rafael está sendo fundamental no vestiário, é o nosso jogador com maior ênfase no mundo do futebol e tem uma simplicidade. O que acontecer esse ano para ele é muito positivo. A próxima temporada é a que ele vai iniciar a preparação e estar inteiro, é muito importante para o Botafogo - completou.Suspensão de Barreto para a partida contra o Vasco– Estou aqui avaliando esse jogo e já vem uma pergunta sobre a próxima partida, nem dá tempo de dar uma respirada. Tenho que pensar um pouquinho. Temos o Oyama, que vem sempre entrando, mas quero avaliar e ver direitinho o que vamos fazer. É um jogo especial, clássico. Estamos na reta final, tem que ver como os atletas vão se recuperar. Tem que ficar atento com a recuperação. Vamos avaliar bem e pensar para tomar a melhor decisão. Temos bons atletas para essa função.