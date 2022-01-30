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Enderson explica escolha por Felipe Ferreira na titularidade do Botafogo: ‘É inteligente, pode funcionar bem’

Treinador também revelou conversa com o jogador, que pediu nova oportunidade dentro do elenco; atleta marcou o primeiro gol da vitória do Alvinegro sobre o Bangu...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 19:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 19:11
Enderson Moreira escalou o Botafogo com novidades na equipe titular. A principal foi a escolha por Felipe Ferreira como meia-atacante. O atleta chegou ao clube em 2021, mas teve um ano de sucesso dentro do elenco. O técnico comentou sobre a oportunidade dada à Felipe Ferreira, que marcou o primeiro gol do Alvinegro na vitória sobre o Bangu..> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Quando cheguei aqui, no ano passado, o Felipe Ferreira tinha jogado algumas partidas como extremo e, no final do ano passado, tive uma conversa com ele. Felipe foi muito sincero, tinha algumas possibilidades de saída e pediu mais uma oportunidade de buscar essa evolução. Conversei sobre posicionamento, visualizando onde eu acho que ele pode funcionar melhor.
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E pra essa temporada, temos desenhado esse jogo interior, um jogador que tem boa qualidade de finalização, pelo lado ele sofre muito porque pega jogadores de muita velocidade e ele não é um jogador com essa característica. Como meia ou segundo atacante pode funcionar bem. É um jogador inteligente, tem ótimo trato com a bola e finalização boa - explicou o treinador.
- Entendo que o torcedor tem um conceito já determinado dos atletas, mas quando muda a temporada temos que limpar esse HD e imaginar um novo momento, às vezes o jogador matura e pode nos entregar coisas muito interessantes para os jogos - completou Enderson.
O Botafogo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto, no Estádio Nilton Santos, está marcado para às 18h.
Crédito: FelipeFerreiramarcouoprimeirogoldoBotafogonavitóriasobreoBangu(Foto:VítorSilva/Botafogo

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