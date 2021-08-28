Enderson exalta vitória do Botafogo mas reforça a longa caminhada até a reta final: ‘Vencemos a batalha mas a guerra continua’

O Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e conseguiu alcançar o G4 da Série B. Após vitória, o técnico Enderson Moreira concedeu uma entrevista coletiva ao vivo na BotafogoTv e destacou alguns aspectos da partida. Enderson enalteceu o momento da equipe mas reforçou que tem muita caminhada pela frente até o final da temporada
> Confira a tabela e os jogos da Série BClaro que ganhamos confiança com a sequência de resultados, mas eu digo que o nosso futebol está muito positivo. A gente demonstrou muita maturidade, buscamos um bom resultado. Mas continuamos com o mesmo pensamento: vencemos a batalha mas a guerra continua. Ainda está tudo igual, estamos próximos de muitas equipes - relatou.
+ Despedia? Rafael Navarro fica suspenso e desfalca o Botafogo no próximo jogo da Série B
O sistema ofensivo do Botafogo funcionou bastante na partida, principalmente na primeira etapa com muitas chances de gols. Enderson elogiou a postura da equipe e comentou estar feliz pelo resultado conquistado.
O nível de competitividade hoje foi muito positivo. Temos no nosso DNA essa competitividade, sempre cobramos muita intensidade no dia a dia e fico muito feliz que tenhamos conseguido um grande resultado - enalteceu.