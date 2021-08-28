AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Enderson exalta vitória do Botafogo mas reforça a longa caminhada até a reta final: ‘Vencemos a batalha mas a guerra continua’
futebol

Enderson exalta vitória do Botafogo mas reforça a longa caminhada até a reta final: ‘Vencemos a batalha mas a guerra continua’

Treinador comentou estar feliz pelo resultado e elogiou a competitividade da equipe na vitória contra o líder da Série B...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 01:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 01:23
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, e conseguiu alcançar o G4 da Série B. Após vitória, o técnico Enderson Moreira concedeu uma entrevista coletiva ao vivo na BotafogoTv e destacou alguns aspectos da partida. Enderson enalteceu o momento da equipe mas reforçou que tem muita caminhada pela frente até o final da temporada
> Confira a tabela e os jogos da Série BClaro que ganhamos confiança com a sequência de resultados, mas eu digo que o nosso futebol está muito positivo. A gente demonstrou muita maturidade, buscamos um bom resultado. Mas continuamos com o mesmo pensamento: vencemos a batalha mas a guerra continua. Ainda está tudo igual, estamos próximos de muitas equipes - relatou.
+ Despedia? Rafael Navarro fica suspenso e desfalca o Botafogo no próximo jogo da Série B
O sistema ofensivo do Botafogo funcionou bastante na partida, principalmente na primeira etapa com muitas chances de gols. Enderson elogiou a postura da equipe e comentou estar feliz pelo resultado conquistado.
O nível de competitividade hoje foi muito positivo. Temos no nosso DNA essa competitividade, sempre cobramos muita intensidade no dia a dia e fico muito feliz que tenhamos conseguido um grande resultado - enalteceu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mata da Praia vista da Orla de Camburi
Vitória define regras para atividades esportivas nas praias
Imagem de destaque
6 receitas com linhaça para começar a semana
O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes
Mergulhador morre durante pesca submarina em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados