Enderson atualiza situação de Gatito no Botafogo: 'Está cada dia melhor'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

E o Gatito Fernández? A situação envolvendo o goleiro ainda é uma das principais questões que ficam no dia a dia dos bastidores do Botafogo. O paraguaio, que já está liberado pelo Departamento Médico do clube mas ainda faz trabalhos específicos para recuperar a confiança, ainda não voltou aos gramados.+ A linha do tempo de Gatito Fernández: goleiro completa um ano sem jogar pelo Botafogo

O paraguaio, vale lembrar, não atua desde setembro do ano passado, em uma partida contra o Vasco pela Copa do Brasil. Desde então, sofreu uma grave lesão no joelho e ainda se recupera para retornar aos gramados.

Enderson Moreira, treinador do Alvinegro, atualizou o estado do camisa 1. De acordo com o comandante, o paraguaio apresenta evolução mas ainda não está no nível desejado pela equipe da preparação de goleiros do Botafogo.

– É muito difícil fazer um prognóstico, uma avaliação. Gatito ficou um tempo considerável parado. O Flávio Tênius (preparador de goleiros) é quem mais o conhece. Quando ele estiver em condições é claro que está em nossos planos. Mas precisamos de paciência, esperar. Ainda não está nas condições que o Flávio acha que é o nível dele de desempenho. Cada dia que passa ele melhora, não houve regressão, está sempre treinando... É questão de tempo mesmo para ver esse retorno. As informações são sempre positivas que ele está cada dia melhor - afirmou, após a partida contra o Goiás.