Enderson adota calma no Botafogo: 'Não é porque estamos com bons resultados que está tudo certo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Calmo e freio na euforia. Essas são as palavras que podem definir o sentimento de Enderson Moreira mesmo após três vitórias seguidas no comando do Botafogo. Após o triunfo sobre o Vasco, no último sábado, pela Série B do Brasileirão o treinador adotou um discurso de calma.

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- Não é porque estamos com bons resultados que está tudo certo. Vencemos um clássico contra um grande treinador, o Lisca, é importante. Encostamos perto da zona de classificação, mas a gente ainda não está lá. Tem muita coisa pela frente. Tenho que agradecer aos atletas, porque estão sem empenhando muito - afirmou, em entrevista coletiva.

Enderson reconheceu que a boa fase - o Alvinegro está com 100% de aproveitamento desde que o técnico assumiu - pode sumir uma hora. Por isso, a ordem é de não ter nenhum tipo de extremo.- Tem muita coisa para melhorar. Não há nenhum excesso de euforia, ninguém está achando que vai ser um mar de rosas. Vamos ter momentos de dificuldade na competição. A avaliação é constante, independentemente de resultado. Temos uma semana aberta e esperamos preparar a equipe ainda melhor para enfrentar a Ponte Preta (no domingo) - completou.

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