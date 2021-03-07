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futebol

Encaminhado: Zeca, do Internacional, negocia rescisão e chegada ao Vasco

Lateral que atua nos dois lados da defesa esteve no Bahia na última temporada e deve ser o terceiro contratado do Cruz-Maltino para a temporada. Fim do vínculo atual está próximo...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 20:38
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
A reformulação do elenco do Vasco segue em alta velocidade, mesmo que silenciosamente. A bola da vez é o lateral Zeca. Ele tem encaminhada a rescisão com o Internacional e consequente chegada em São Januário. Aos 26 anos, ele esteve emprestado ao Bahia na última temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Marcos Portuga, do site Vavel.O contrato de Zeca com o Inter vai até o meio do ano que vem, mas ele não vem fazendo parte dos planos. No Vasco, ele chegará para posição carente: a lateral esquerda: Henrique não renovará e estará fora do time principal; Neto Borges teve férias estendidas.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Até no time sub-23, que vem atuando no Campeonato Carioca, Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.
Campeão olímpico, Zeca pode jogar também como lateral-direito. Naquele lado, Léo Matos segue no time e Yago Pikachu teve reapresentação adiada.

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