Encaminhado: Zeca, do Internacional, negocia rescisão e chegada ao Vasco

A reformulação do elenco do Vasco segue em alta velocidade, mesmo que silenciosamente. A bola da vez é o lateral Zeca. Ele tem encaminhada a rescisão com o Internacional e consequente chegada em São Januário. Aos 26 anos, ele esteve emprestado ao Bahia na última temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Marcos Portuga, do site Vavel.O contrato de Zeca com o Inter vai até o meio do ano que vem, mas ele não vem fazendo parte dos planos. No Vasco, ele chegará para posição carente: a lateral esquerda: Henrique não renovará e estará fora do time principal; Neto Borges teve férias estendidas.