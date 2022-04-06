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Encaminhada com o Vasco, 777 Partners abre conversas e negocia compra de clube francês

Empresa dos Estados Unidos está prestes a adquirir 100% do Red Star FC, clube da terceira divisão francesa. Negociação com o Vasco também está perto de ser concluída...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 14:59

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:59

Expandindo seus negócios no esporte, a 777 Partners, empresa que tem encaminhada a compra do futebol do Vasco, está perto de concluir a aquisição de mais uma equipe europeia. Nesta quarta-feira, o Red Star FC, da França, anunciou que está em negociações com os empresários.Atualmente na terceira divisão do Campeonato Francês, o Red Star deverá ter 100% de suas ações vendidas à 777 Partners. O clube foi fundado em 1897 em Paris por Jules Rimet, inventor da Copa do Mundo, e é muito ligado a causas políticas, sendo declaradamente de esquerda.
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- Essas negociações acontecem com o desejo de acelerar o desenvolvimento do clube e a realização de seu projeto esportivo. O 777 Partners foi escolhido pelo presidente Patrice Haddad pela qualidade do seu projeto, que assenta sobretudo numa política desportiva ambiciosa, que respeita a identidade do clube e suportada por investimentos adequados - disse o Red Star em nota.
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Além de estar perto de concluir a compra da SAF do Vasco, a 777 Partners também tem participação no Sevilla, da Espanha, e é dona do Genoa, da Itália, e do Standard Liège, da Bélgica.
Crédito: RedStaréo11ºcolocadodaterceiradivisãofrancesa(Foto:Divulgação/SiteoficialdoRedStar

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